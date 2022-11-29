PRI ratifica su voto en contra de la reforma electoral

Ciudad de México. Luego de que Morena decidió posponer para la próxima semana la discusión y votación de la reforma electoral, la bancada del PRI ratifico su voto en contra de la propuesta del presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el líder nacional y diputado del PRI, Alejandro Moreno, señalo ir a una reforma que cambie las reglas electorales en este momento no es pertinente y no darán cabida a caprichos con una reforma centralista que debilitaría a órganos electorales.

El voto de las y los legisladores del PRI será en contra de la reforma electoral de Morena. @alitomorenoc pic.twitter.com/0eS0uASuhN — PRI (@PRI_Nacional) November 29, 2022

“No importa el tiempo o el término, la posición del PRI es clara: votaremos en contra. Así se mueva unos días, dos días, una semana, esa será la posición del PRI, porque conocemos la propuesta, porque tenemos claro que lo más importante es defender al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, jamás restarle, ni debilitarlo, restarle facultades o autonomía, entonces esa es la posición de nuestro instituto político”, sostuvo Alejandro Moreno.

Incluso, el líder del PRI dijo que posponer el debate y su votación esto no solo demuestra que Morena no tiene los votos para reformar la Constitución, sino que también hay dudas entre sus aliados del PT y del Parido Verde.

“También estamos viendo que tienen problemas con sus aliados para las leyes reglamentarias”, resaltó.

PAN mantiene rechazo a reforma electoral

Al grito de “hoy, hoy “ y el “INE no se toca” los diputados del PAN se dijeron listos para discutir cuando Morena y sus aliados quieran la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, la bancada panista dijo desconocer las causas que motivaron al partido mayoritario a cambiar de fecha y pasarlo para el próximo martes. No obstante, advierten que no habrá cambio de planes para votar.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, sentenció: “vamos a defender a nuestra libertad, vamos a defender a nuestra democracia. Estamos listos para el día que quieran. Estamos listos para el martes, estamos listos para Nochebuena, si a ellos se les ocurre, estamos listos para un periodo extraordinario, estamos listos para cuando ellos quieran, porque estamos listos para dejarle claro a este país que el INE no se toca, por más que les choque”.

Que quede claro:



Ni hoy, ni mañana, ni la próxima semana, ni nunca, vamos a aprobar la retrógrada #ReformaElectoral.#ElINENoSeToca, no te vamos a fallar. pic.twitter.com/4Iwhi0J94V — Diputados PAN (@diputadospan) November 29, 2022

Y así corearon “¡El INE no se toca!, ¡el INE no se toca!, ¡el INE no se toca! “

Incluso, el panista Santiago Creel, dijo que la fecha que le ponga Morena a la discusión será para su funeral porque el partido en el gobierno no tiene los votos para modificar la Constitución: “Esa reforma se va a derrotar si no quieren que hoy sea su derrota, pues de cualquier manera lo va a ser”.

La declaración fue acompañada del grito “¡No va a pasar!, ¡No va a pasar!, ¡No va a pasar!”.