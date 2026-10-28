México abre un centro de atención neurodivergente único en la región: así transformará vidas Talent Workshop

Este centro de atención neurodivergente, pionero y único en Latinoamérica, abre sus puertas en México para resolver una situación poco conocida: el abandono institucional y social que sufren las personas con discapacidad intelectual al llegar a la vida adulta.

Talent Workshop: un puente hacia la independencia laboral

La actriz Luz Elena González y el neuropediatra César Reynoso impulsan este ambicioso proyecto a través de dos fundaciones. Ubicado estratégicamente en Santa Fe, con alcance en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, y con operaciones activas en Puebla y Tabasco, el recinto ofrece instalaciones modernas. Aquí, niños, jóvenes y adultos fortalecen sus talentos creativos para forjar la seguridad necesaria que les garantice independencia y autosuficiencia en el futuro.

El programa atiende prioritariamente a un perfil específico: familias uniparentales lideradas por madres, hogares con ingresos menores a 8 mil pesos mensuales y personas con discapacidad intelectual evidente. El modelo financiero opera mediante estudios socioeconómicos justos; las aportaciones de quienes tienen capacidad de pago subsidian el tratamiento de quienes carecen de recursos, tejiendo una fuerte red de apoyo solidario.

Históricamente, el desarrollo de esta población se detiene drásticamente al abandonar la educación básica. Las preparatorias y universidades rechazan a estos alumnos por falta de espacios adecuados. La sociedad olvida a estos jóvenes en su adultez, asumiendo erróneamente que sus necesidades desaparecen. La iniciativa rompe esa pausa obligada y los reincorpora al sector productivo.