Príncipe Harry habla sobre el duelo tras ‘perder a seres queridos’

El príncipe Harry de Inglaterra sigue dando de qué hablar con temas incómodos para la familia real británica.

Luego de la entrevista que Oprah Winfrey le realizó al Duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, Harry habló del duelo que vivió tras la muerte de su madre, la princesa Diana.

El menor de los hijos de Charles y Diana dio consejos para que niños y adolescentes enfrenten el proceso de duelo para el libro ‘Hospital by the Hill’, escrito por Chris Connaunghton y publicado el pasado 19 de marzo.

“Cuando era un niño, perdí a mi madre”, incia el príncipe en su contribución a la historia central, de una niña que pierde a su madre y que pretende ayudar a los menores de edad que han perdido a algún ser querido, ya sea por la pandemia o por cualquier otra circunstancia.

“En ese momento, no quería creerlo ni aceptarlo. Dejó un gran vacío en mí. Sé cómo te sientes y quiero asegurarme de que con el tiempo este vacío se llene de mucho amor y apoyo. Todos lidiamos con el dolor de diferentes maneras, pero cuando un padre va al cielo, me han dicho que su espíritu, amor y recuerdos no desaparecen, siempre están contigo y puedes guardarlos para siempre”, describió Harry.

“Puede que te sientas solo, puede que te sientas tirste, puede que te sientas enojado, puede que te sientas mal. Este sentimiento pasará, te sentirás mejor y más fuerte cuando estés listo para hablar sobre cómo te sientes. Esperto que este libro te ayude a recordar lo especial que era tu padre o ser querido. Y cómo estás tú también”, añadió el hijo menor del príncipe Charles, como parte del prólogo del texto.

Además, Harry reiteró su reconocimiento para el personal médico en primera línea que ha luchado contra la pandemia en Inglaterra y el resto del mundo.

UN PROCESO DIFÍCIL PARA HARRY

La princesa Diana falleció cuando Harry tenía apenas 12 años de edad, en una fatídica persecución en París que acabó en el accidente donde Lady Di perdió la vida.

Harry ha reconocido públicamente que tardó años en afrontar la muerte de su madre, y que gracias a la llegada de Meghan Markle ha su vida pudo cerrar ese duelo.

En reiteradas ocasiones, Harry se ha dicho sorprendido por la fortaleza de su fallecida madre al afrontar ella sola a las publicaciones de tabloides y las persecuciones de fotógrafos. Harry también ha señalado a la prensa como la responsable de la muerte de Diana de Gales y no descartó temer que su esposa, Meghan, pudiera ser la próxima víctima.

También ha sido un duro crítico sobre cómo lo hicieron caminar frente al féretro de su madre, por protocolo, frente a miles de personas cuando aún no era capaz de asimilar su muerte.

