Prisionero con esquizofrenia muere tras 20 días de confinamiento solitario en cárcel de EU

Un prisionero con esquizofrenia perdió la vida luego de que permaneció desnudo y sin comer debido al confinamiento solitario al que fue sometido durante prácticamente tres semanas (20 días), en una cárcel de Indiana en Estados Unidos (EU).

Conforme a una demanda presentada recientemente, el prisionero con antecedentes de esquizofrenia murió durante el verano de 2021, debido a una falla orgánica luego de casi tres semanas de confinamiento solitario en una cárcel del condado de Jackson en Indiana.

En la demanda, presentada en nombre del patrimonio de Joshua McLemore, se señala que los carceleros colocaron a McLemore, un hombre de 29 años, en una celda de aislamiento y sin ventanas, donde permaneció "confinado, desnudo, solo y en un estado constante de psicosis durante los siguientes 20 días".

La querella, que fue presentado en contra del condado de Jackson y de su alguacil Rick Meyer, además de tres empleados de la cárcel, un médico que supervisó los problemas y procedimientos clínicos para el condado y la prisión, además de en contra de la compañía que brinda servicios de atención médica en el centro de reclusión, Advanced Correctional Healthcare.

Prisionero con esquizofrenia muere tras 20 días de confinamiento en cárcel de EU

En el informe forense proporcionado por su abogado, se señaló que la causa de la muerte del prisionero con esquizofrenia fue determinada como: "insuficiencia orgánica múltiple debido a la negativa a comer o beber con un estado mental alterado debido a una esquizofrenia no tratada", y ambién se observó como factor contribuyente un historial de abstinencia de metanfetamina.

La muerte de McLemore fue el resultado de "múltiples actos de indiferencia, así como de deficiencias sistémicas e inconstitucionales" en las políticas, prácticas y programas de capacitación del condado de Jackson, según se señala en la demanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Indiana.

Y por si esto no fuera suficiente, también se señala que la cárcel no supervisó ni capacitó de manera adecuada a su personal a cerca de cómo manejar problemas médicos o de salud mental graves (esquizofrenia) y acusa a Advanced Correctional Healthcare de tener una capacitación insuficiente y personal inadecuado.

Por su parte, Advanced Correctional Healthcare le dijo a la cadena CNN que no tenía permitido divulgar información de sus pacientes, pero que "se enorgullece de tener una tasa de retención de clientes del 95 por ciento y agrega que cuenta con la reputación de resolver problemas haciendo lo correcto la primera vez" y agrega que "En el último año se han salvado al menos 52 vidas de pacientes".

"Josh McLemore no era un criminal": abogado de prisionero con esquizofrenia

Hank Balson, abogado que representa el patrimonio de McLemore, le dijo a la CNN que: "Estaba mentalmente enfermo y en crisis. Estaba fuera de contacto con la realidad y necesitaba ayuda. Esto es evidente para cualquiera que vea los videos de él en su celda de aislamiento".

Según la querella, McLemore luchaba contra una esquizofrenia diagnosticada y abuso de sustancias, por lo que estaba en medio de una "crisis aguda de salud mental". Este hombre fue llevado a la sala de emergencias para ser evaluado después de que el administrador de su apartamento lo encontrara en su celda, "desnudo, confundido y desorientado".

Cabe señalar que McLemore fue arrestado por jalar del cabello de una enfermera mientras se encontrabann en una sala de emergencias, por lo que le colocaron esposas y grilletes en las piernas, además de que lo sacaron del hospital solo con su ropa interior.

Conforme a documentos judiciales, este hombre fue acusado de agresión contra un funcionario público, además de daños por travesuras criminales. Fue trasladado a la cárcel del condado de Jackson durante la jornada del 20 de julio de 2021.

Al llegar a la cárcel, McLemore fue llevado a la celda de aislamiento y permaneció allí "casi continuamente" hasta su muerte ocurrida tres semanas después, dice la demanda. Solo lo sacaron de la celda cuatro ocasiones. Los carceleros lo ataban a una silla y lo ponían bajo una ducha mientras limpiaban su celda.

Prisionero con esquizofrenia muere tras 20 días de confinamiento en cárcel de EU

Aunque le entregaban su comida en la puerta de su celda, McLemore la tiraba por partes o en su totalidad en el suelo de su celda, que regularmente estaba llena de orina, heces y recipientes de comida rotos. según el traje. Durante los 20 días que estuvo en la celda, este hombre perdió casi 20 kilogramos. Los guardias mantuvieron cerrado el baño contiguo a la celda durante la mayor parte del tiempo que estuvo encerrado.

En un video de vigilancia que fue incluido en la demanda, se muestra a McLemore desnudo en una celda que parece estar manchada de algnas sustancias tanto en las paredes como en el piso.

"Para cuando el personal finalmente envió a Josh al hospital, su condición era tan grave que el hospital local no tenía los recursos clínicos para tratarlo y tuvo que ser trasladado en avión a un hospital más grande en Cincinnati, donde murió dos días después", se informó en la demanda.

Prisionero con esquizofrenia muere tras 20 días de confinamiento en cárcel de EU

Una investigación efectuada en el año 2022, por el fiscal del condado de Jackson se encontró que los empleados de la cárcel no cometieron ningún delito en relación con la muerte de McLemore, según la afiliada a la CNN; WDRB.

Cabe señalar que la demanda presenta un reclamo por la violación de los derechos de McLemore, estipulados por la Enmienda 14, en esta se acusa a todos los involucrados de "causarle dolor y sufrimiento innecesarios y, en última instancia, una muerte evitable". Está buscando daños compensatorios y punitivos.

29 year old Joshua McLemore. All because, he pulled a hospital workers hair. Are you serious.



How can he be treated this way.



What is wrong with you people. He gets put into solitary confinement for 20 days!



So cold, evil, and heinous. Disturbing. Cruel and inhumane. 😠😔 pic.twitter.com/OyMQTK7CAd — Alex Russell (@AlexRus5306) April 14, 2023

¿Qués es el confinamiento solitario?

El confinamiento solitario o régimen de aislamiento, consiste en mantener a una persona detenida, sola en una celda, durante más de 22 horas al día.

Debido al efecto perjudicial acerca del bienestar físico y mental de la persona, el confinamiento solitario sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales. Debe estar estrictamente supervisado y utilizarse sólo por un período de tiempo limitado.

El confinamiento solitario puede equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso hay quienes lo califican de tortura.