Prohíben tratamientos y cirugías para menores trans en Arkansas

Este martes se anunció que los infantes trans de Arkansas no podrán acceder a un procedimiento de transición, luego de que legisladores del estado prohibieron darles atención médica y tratamiento hormonal.

Con ello, se anuló en la Asamblea General el veto del gobernador republicano Asa Hutchinson, quien en días recientes calificó este proyecto de ley como una "gran extralimitación del gobierno".

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Organizaciones de derechos de la comunidad trans destacaron que al prohibir a las infancias trans acceder a tratamiento médico, familias, médicos y empresas podrían ser "sacados del estado".

"La atención salva vidas y prohibirla tendrá consecuencias devastadoras y en algunos casos mortales", aseguró Chase Strangio, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ.

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El legislador republicano Robin Lundstrum explicó que los niños pueden optar ser transgénero cuando sean "mayores", pero "cuando tienen menos de 18 años, primero necesitan crecer; es una gran decisión, no hay vuelta atrás".

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría se pronunció en contra de esta ley, al considerar que recibir o no tratamiento hormonal o cirugías para la reafirmación de género es decisión de los pacientes y los médicos, no de los legisladores.

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Arkansas, el primer estado con esta prohibición

Arkansas es conocido por su conservadurismo cristiano y con esta ley se convierte en el primer estado en prohibir el tratamiento a infancias trans, pero no es la primera embestida a los derechos de esta comunidad, ya que recientemente también se aprobó la prohibición de las mujeres trans en deportes femeninos.

De acuerdo con organizaciones a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, en Estados Unidos hay al menos 195 iniciativas y proyectos antiderechos en más de 30 estados.

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