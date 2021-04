VIDEO: Médico explota contra turistas durante bloqueo en Argentina

La pandemia de Covid-19 tiene al límite a médicos y demás personal de salud que atienden a pacientes con esta enfermedad, por lo que no es de extrañar que cuando su trabajo se ve obstaculizado, exploten de inmediato; tal como ocurrió en Argentina, cuando un médico enfureció en contra de unos turistas que realizaban una manifestación.

En un video que circula en redes sociales, se observa a una ambulancia en medio de un bloqueo acontecido en la localidad de Arroyito, Argentina, el pasado jueves, donde un grupo de turistas impidieron que pasara una ambulancia que trasladaba a un paciente con Covid-19 que necesitaba atención hospitalaria.

En primer momento, el médico pidió a uno de los turistas que realizaban el bloqueo que lo dejaran pasar, ya que el paciente necesitaba de un estudio de manera urgente, pero fue ignorado.

“Por favor, estamos llevándolo a hacer un estudio para hoy, lo necesita”, imploró.

Al ver que no tenía respuesta, el médico se volvió a cruzar con otro turista y con un miembro de la Gendarmería Nacional, en donde su paciencia tuvo fin: "¡Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre! ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por todo esto. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes”, dijo el médico y se metió a la ambulancia.

La reacción del doctor fue difundida por medios locales y de inmediato se viralizó en redes sociales, en donde muchos lo apoyaron y validaron su comportamiento.

Médico se deslindó de cualquier responsabilidad

Debido a las complicaciones que el paciente tuvo por la demora en la atención hospitalaria, el médico interpuso una denuncia para deslindarse de cualquier responsabilidad que tuviera por este bloqueo.

“Quiero denunciar la falta de respeto del atrevimiento de los turistas que no entendieron la situación de la gravedad con la que estábamos trasladando al paciente. Yo quiero dejar asentado esto porque pongo en riesgo mi matrícula, porque no pude completar el traslado”, se lee en la denuncia.

Aunque no pudo reconocer a nadie en particular, aseguró que medios locales pudieron tomar los rostros de quienes impidieron el paso de las ambulancias.

La dramática reacción de un médico: el momento más tenso en Arroyito

