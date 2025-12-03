Avanza Ley de Aguas en San Lázaro entre manifestaciones de campesinos; se somete a votación
Entre gritos de festejo de Morena y el ruido de motores de tractores afuera del recinto, diputados aprobaron en comisiones la polémica Ley General de Aguas. El dictamen sube al Pleno hoy mismo.
En una jornada marcada por la tensión dentro y fuera del recinto legislativo, la Cámara de Diputados avanza en la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Mientras campesinos cercan San Lázaro con tractores, la mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) avaló el dictamen en comisiones y se prepara para la votación definitiva en el Pleno este mismo miércoles.
Aquí el minuto a minuto de la discusión:
Morena PT, y Partido Verde, impusieron su mayoría en la Comisión de Recursos Hidráulico de la Cámara de Diputados, y aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Aguas; y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
La votación cerró con 28 votos a favor, 10 por parte de la oposición y dos abstenciones.
Tras anunciarse el resultado, los diputados del oficialismo estallaron en júbilo. A gritos y aplausos, Morena festejó la aprobación del dictamen, ignorando los reclamos de los legisladores de oposición que pedían mayor análisis ante la presión social exterior.