Avanza Ley de Aguas en San Lázaro entre manifestaciones de campesinos; se somete a votación

En una jornada marcada por la tensión dentro y fuera del recinto legislativo, la Cámara de Diputados avanza en la aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Mientras campesinos cercan San Lázaro con tractores, la mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) avaló el dictamen en comisiones y se prepara para la votación definitiva en el Pleno este mismo miércoles.

Aquí el minuto a minuto de la discusión: