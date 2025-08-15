¡Monzón mexicano y tormentas! Así estará el clima en México este 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto estará marcado por condiciones atmosféricas inestables y la presencia del monzón mexicano, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur, así como precipitaciones puntuales intensas en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte) y Durango (oeste). Así será el clima.

De acuerdo con el pronóstico, un canal de baja presión en la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país, incluyendo el Valle de México.

Onda tropical y sistemas en desarrollo este 15 de agosto

Además, la onda tropical número 22 recorrerá el sureste del país, y junto con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Por otro lado, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el centro del golfo de México se desplaza hacia el oeste-noroeste, acercándose a Tamaulipas y elevando el riesgo de lluvias muy fuertes en el estado.

Pronóstico de lluvias para este 15 de agosto

Para el viernes 15 de agosto, los siguientes estados presentarán lluvias:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco. Lluvias aisladas: Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy viernes 15 de agosto

Asimismo, las temperaturas altas continuarán en gran parte del país:

40 a 45 °C: Baja California, Sonora y noreste de Chihuahua.

Baja California, Sonora y noreste de Chihuahua. 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, noreste de Guanajuato, norte de Querétaro, norte y suroeste de Puebla, Hidalgo (norte) y Morelos.

Valle de México: lluvias con posible granizo para este viernes

Finalmente, se prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el clima en México 15 de agosto incluirá chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, y muy fuertes en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias podrían generar inundaciones, encharcamientos, deslaves y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la capital será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, la mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.