Proponen aumentar el precio de la visa hasta 153% a partir de 2027 por costos de operación en México; ¿en cuánto quedaría?

El trámite de una visa podría convertirse en un gasto considerablemente mayor para quienes planean viajar a México; las cuotas migratorias y consulares contemplan incrementos de hasta 153%, una modificación que Morena defiende al argumentar que los recursos son necesarios para cubrir los costos de operación, tecnología y seguridad.

El diputado de Morena, Humberto Fernández, sostuvo que el ajuste responde a una tendencia que también se observa en Estados Unidos y Europa. Además, rechazó que el encarecimiento de estos documentos vaya a provocar que México deje de recibir turistas.

¿Cuánto costarán las visas con el aumento?

De acuerdo con la información difundida, las visas ordinarias tendrían un incremento de 66%, mientras que las de larga duración subirían 153%. La propuesta contempla homologar ambas cuotas en mil 639.80 pesos.

Esto significa que los solicitantes tendrían que considerar un nuevo gasto si el ajuste entra en vigor en los términos planteados. La diferencia no es menor, sobre todo para quienes deben cubrir otros costos relacionados con un viaje, como transporte, hospedaje y alimentación.

En el caso de las visas ordinarias, el aumento de 66% encarecería el trámite en casi dos terceras partes respecto de su costo anterior. Para las de larga duración, el incremento de 153% implica que la cuota sería más del doble de la previa.

La información disponible no precisa aquí la fecha de entrada en vigor ni las condiciones específicas de aplicación, por lo que es importante distinguir entre el aumento anunciado y el momento en que los nuevos precios comenzarían a cobrarse.

¿Cómo afectaría el aumento al bolsillo de los solicitantes?

El impacto dependerá del tipo de visa que necesite cada persona, pero el resultado sería el mismo en un aspecto: destinar una mayor cantidad de dinero a un trámite migratorio.

Para quienes viajan con un presupuesto limitado, el incremento podría obligarlos a reorganizar sus gastos o reservar más dinero para completar el procedimiento. También representa un factor que las personas interesadas en viajar a México tendrían que tomar en cuenta antes de calcular cuánto les costará su visita.

En el caso de las visas de larga duración, el ajuste resulta especialmente significativo por el porcentaje anunciado. Un incremento de 153% no equivale a un simple ajuste, supone más que duplicar la cuota anterior.

Morena va por aumentar costo de visa Se acabaron el dinero y ya no saben de dónde sacar más Visas ordinarias: +66% Larga duración: +153% Precio parejo: $1,639.80 📸: @Isa_Uribe https://t.co/uQdncEp4HT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 12, 2026

Morena defiende el ajuste por costos de operación y seguridad

Humberto Fernández argumentó que las nuevas cuotas permitirían responder a los gastos relacionados con la operación de los servicios migratorios y consulares, así como con la tecnología y la seguridad.

El legislador también señaló que el aumento sigue una tendencia presente en Estados Unidos y Europa, y descartó que México vaya a dejar de recibir turistas por el encarecimiento de las visas.

Por ahora, el dato central es el incremento propuesto: las visas ordinarias subirían 66% y las de larga duración, 153%, hasta alcanzar una cuota homologada de mil 639.80 pesos.