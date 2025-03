¿Patrimonios en CDMX bajo amenaza? Proponen en Congreso cobrar impuestos por herencias

“Aparte de proponer que se revise el Impuesto Sobre la Renta a las grandes empresas, también proponemos que se revisen las herencias a los multimillonarios”, dijo Víctor Gabriel Varela López, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México.

Morena y sus aliados en la Ciudad de México (CDMX) ya no saben de dónde sacar más dinero y ahora van a tratar de exprimir el patrimonio que usted podría heredarle a sus hijos.

“Propuso una locura, propone establecer una modificación a la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para efecto de que ahora las herencias paguen impuestos, cuando actualmente toda herencia tiene la exención para que no pagues el ISR, ahora te quieren clavar el diente”, dice Diego Garrido, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX.

Donaciones, en la mira también

La ocurrencia es autoría de Víctor Gabriel Varela, un diputado que por cierto nació en el PRD, pegó el brinco a Morena y ahora milita en el Partido Verde. Y ojo, que no solo van por las herencias, pues también tienen en la mira las llamadas donaciones.

“Actualmente, también cuando es una donación en línea recta, en línea directa, un padre a un hijo, no se paga ningún Impuesto Sobre la Renta, y ahora lo que está haciéndose con esta reforma es de que se está cobrando este impuesto también”, señala el panista Diego Garrido.

Grandes fortunas y patrimonios de 15 millones de pesos

Y es que esos bienes que usted pudiera heredarle a su familia ya pagaron impuestos durante años. Morena y aliados justifican que su propuesta solo va dirigida a las grandes fortunas, pero en los hechos, el impuesto que proponen empieza a partir de un patrimonio de 15 millones de pesos.

“No importa el monto que se esté imponiendo ahora de esta carga fiscal, este nuevo tributo, este nuevo impuesto, no importa que si es de tantos millones, el hecho de fondo es de que el gobierno y el gobierno de Morena no debería quitarte dinero a ti, que tú ya pagaste impuestos”, añadió el legislador de Acción Nacional.

Analizan iniciativa en Congreso de CDMX

Por ahora, esta iniciativa se analiza en la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, que es presidida por otro aliado de Morena, el perredista Pablo Trejo.

Así que habrá que estar muy pendientes porque al menos en la Ciudad de México el partido mayoritario y sus aliados ya demostraron que le tienen mucho amor al dinero.

“Es nuevamente el típico comunista, típica idea del comunismo que implica quitarle a los que están trabajando, quitarle el patrimonio de la familia a otros”, manifestó Diego Garrido.