Protestan tirando basura frente al Palacio Municipal en Oaxaca

Con montones de basura en la entrada del palacio municipal de Oaxaca de Juárez y en el zócalo de la ciudad, trabajadores del servicio de recolección pidieron a las autoridades espacio para depositar los desechos que recogen a diario, habitantes piden una solución a esta problemática.

“Desgraciadamente ya estamos cansados de esta ingobernabilidad que hay aquí en el municipio porque no pueden resolver el problema de la basura, vemos lo carros de la basura que están parados no son ni siquiera del municipio, son particulares, lo que el municipio debe hacer es comprar sus propios carros de la basura, comprar su propio terreno para tirar la basura y ya no estén afectando tanto a la ciudadanía a todos los que vivimos aquí en Oaxaca, si no hay capacidad para gobernar Oaxaca pues que dejen, que se vayan para otro lugar,” dijo Santiago Martínez Delgado, habitante de la ciudad de Oaxaca.

Durante la protesta, personas que acudían a realizar algún tipo de trámite al ayuntamiento capitalino, tuvieron que posponerlo hasta nuevo aviso, pues los accesos fueron cerrados con montones de basura, que depositaron comerciantes y vecinos del centro histórico.

Como el caso de Josefina Cruz quien viajó desde otro municipio para realizar un trámite en la capital de Oaxaca y esto declaró a las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “llego y me encuentro con una huelga en la plena capital de Oaxaca, la peor vergüenza verdad, de un gobierno y tener que regresarme los gastos que me generó venir hasta acá y sin ninguna solución.”

Ciudadanos pidieron a las autoridades dar solución a esta problemática porque el centro de Oaxaca se ha convertido en un foco de contaminación.

“Los pobres turistas tienen que darse vuelta, ya no pasar por la banqueta, porque no hay banqueta y si hay pero está lleno de basura, francamente lo que queremos es que, ya se resuelva este problema, ahorita venía yo a hacer un trámite pero me voy a retrasar a ver si hasta la próxima semana va a haber servicio, eso no es tanto el problema es la basura que francamente, está afectando a todos,” así terminó la entrevista Santiago Martínez Delgado, habitante de Oaxaca.

Al respecto las autoridades de Oaxaca de Juárez emitieron un comunicado en el que explican que, se requiere cubrir, política, jurídica y medioambientalmente, todo el proceso para la adquisición de un nuevo espacio, pues argumentan no sólo es el recurso financiero el que determina la adquisición del predio.