VIDEO| En segundos, un siglo de historia cayó: incendio en Georgia derrumba el Palacio de Justicia

Un incendio en Georgia consumió uno de los edificios más emblemáticos con más de un siglo en la ciudad de Rome; dejando imágenes que rápidamente se viralizaron. La tarde del lunes, el histórico Palacio de Justicia del condado de Floyd quedó envuelto en llamas hasta provocar el colapso parcial de su estructura, incluida su icónica torre del reloj.

El incendio comenzó alrededor de las 14:20 horas, en medio de trabajos de renovación en el inmueble ubicado en el centro de la ciudad; en cuestión de minutos, el fuego se extendió por el techo y avanzó con rapidez, generando columnas de humo visibles desde distintos puntos de Rome, Georgia.

Así fue el incendio que consumió el Palacio de Justicia en Georgia

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las llamas envuelven la torre del edificio; con el paso de los minutos, partes de la estructura comenzaron a desprenderse y caer, reflejando la crítica situación del incendio en Georgia.

El Palacio de Justicia, construido en 1892, era considerado un símbolo histórico y arquitectónico de la ciudad; durante décadas, fue sede de decisiones clave para la comunidad y un punto de referencia para generaciones de habitantes.

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MORE: Floyd County Courthouse in Rome, Georgia on fire pic.twitter.com/AM0re1dUGL — Rapid Report (@RapidReport2025) March 23, 2026

Evacuaciones y respuesta de emergencia

Autoridades locales confirmaron que todas las personas fueron evacuadas a tiempo y, hasta el momento, no se reportan heridos. Equipos de emergencia, incluidos bomberos de Rome y del condado de Floyd, se movilizaron para contener el incendio y evitar su propagación a edificios cercanos.

La policía pidió a la población mantenerse alejada de la zona, especialmente en los alrededores de la 5ª Avenida y Government Plaza, mientras continúan las labores para controlar el fuego.

¿Qué provocó el incendio en el Palcio de Justicia de Georgia?

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio pudo haberse originado durante trabajos de renovación en el edificio. Aunque las causas exactas siguen bajo investigación, versiones preliminares apuntan a que una chispa habría alcanzado el techo, iniciando el siniestro.

En redes sociales, habitantes de la ciudad expresaron su impacto ante la pérdida de un inmueble que representaba parte de la historia local; para muchos, no se trata solo de un edificio, sino de un espacio que marcó la identidad de Georgia.

Mientras las autoridades evalúan los daños, el incendio en Georgia deja una imagen clara: la de un símbolo histórico reducido por las llamas en cuestión de horas.