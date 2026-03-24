Explosión en refinería de Texas: se registra fuerte estallido en planta de Valero en Port Arthur

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió la tarde de este lunes 23 de marzo una refinería de Valero en Port Arthur, Texas, Estados Unidos, provocando una intensa columna de humo visible a varios kilómetros y activando una alerta para la población cercana.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el complejo ubicado en el condado de Jefferson; tras el estallido, autoridades locales pidieron a los habitantes permanecer en sus casas, cerrar puertas y ventanas, y evitar salir hasta nuevo aviso mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona.

¿Qué pasó en la refinería de Valero en Texas?

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión se registró al interior de la planta y derivó en un incendio que generó llamas de gran altura; videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el fuego se intensifica, acompañado por una densa nube de humo que se eleva sobre Port Arthur.

Aunque la escena generó alarma entre la población, autoridades confirmaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

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Autoridades piden resguardarse en Port Arthur

Tras el incidente, la alcaldesa de Port Arthur, Charlotte M. Moses, solicitó a la población mantenerse resguardada por seguridad; el llamado fue reforzado por la policía local, que advirtió sobre cierres en las autopistas 82 y 87, principalmente en la zona oeste de la ciudad.

Las recomendaciones incluyeron evitar la exposición al humo, permanecer en interiores y seguir únicamente información oficial mientras continúan las labores de control.

La columna de humo encendió la alerta

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la magnitud de la columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del incendio desde diferentes ángulos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

WATCH: Aerial footage shows large fire at Valero refinery in Port Arthur, Texas after explosion pic.twitter.com/n8W62SwhO0 — Rapid Report (@RapidReport2025) March 24, 2026

Equipos de emergencia continúan trabajando para sofocar por completo el incendio y evaluar posibles daños en la infraestructura; hasta ahora, no se ha informado sobre evacuaciones masivas, pero las autoridades mantienen activa la recomendación de resguardo preventivo.