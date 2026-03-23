VIDEO del accidente en LaGuardia: El momento exacto del impacto del avión de Air Canada con el camión en la pista

Un trágico accidente en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos, dejó el fatal saldo de dos pilotos muertos y varios heridos, luego de que un avión chocara directamente contra un camión de bomberos que iba a atender otra emergencia. Una cámara de vigilancia captó el momento del impacto.

VIDEO: Avión de Air Canada choca contra camión de bomberos

El accidente sucedió alrededor de las 23:37 horas, tiempo del Este, 21:37 horas, tiempo del centro de México, del domingo 22 de marzo de 2026. Las imágenes muestran cómo el avión regional CRJ-900 aparece del lado izquierdo de la pantalla al aterrizar en la terminal neoyorquina.

De pronto, en una calle de rodaje, es posible apreciar algunos vehículos con torretas encendidas. Uno de ellos es el camión de bomberos, el cual termina por ser arrollado por la pesada aeronave de pasajeros procedente de Montreal, Canadá.

New CCTV video shows Air Canada Express flight AC8646 crashing into rescue truck at LaGuardia Airport pic.twitter.com/rgRiEvDqLP — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 23, 2026

"Estábamos durmiendo y de pronto, ¡bum!": Relatos de los pasajeros del vuelo de Montreal

El avión operado por Jazz Aviation, socia de Air Canada, llevaba a 72 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación, de acuerdo con Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York.

“No sabía qué esperar. Estábamos durmiendo y aterrizando, y de repente, ¡bum!, me desperté sobresaltado”, relató a la agencia de noticias Reuters un pasajero que iba a bordo.

Otro testigo mencionó que varios pasajeros se golpearon la cabeza contra los asientos que tenían delante debido al impacto.

Fallo en la torre de control: ¿Por qué el avión y el camión coincidieron en la pista?

Un audio de la comunicación de la torre de control muestra que el controlador aéreo permitió el paso al camión de bomberos, de una calle de rodaje a la pista.

Apenas unos instantes después, el controlador pide al camión que se detenga, ya que notó que el avión de Air Canada estaba usando la pista. Incluso les habla a los pilotos y les indica que la ayuda va en camino.

Investigación internacional: La FAA, NTSB y transporte de Canadá analizan el siniestro

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviará un equipo a LaGuardia para colaborar con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) en su investigación. Mientras que Canadá también enviará un equipo de investigadores de su organismo de transporte para prestar asistencia a sus homólogos estadounidenses.

