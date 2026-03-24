Corrió sin pensarlo: policía se lanza a vías del tren y salva a niño de 3 años en Córdoba

Un policía evitó una tragedia en Córdoba, Argentina, tras rescatar a un niño de 3 años que caminaba solo sobre las vías del tren segundos antes de que un convoy de carga pasara por el lugar; el hecho ocurrió la mañana de este lunes 23 de marzo en el barrio Villa Los Galpones y quedó registrado en video.

La escena fue detectada por un agente que patrullaba la zona cuando observó al menor en riesgo. Sin dudarlo, corrió hacia las vías y logró retirarlo justo a tiempo, mientras el tren avanzaba con decenas de vagones hacia la estación Alta Córdoba.

¿Cómo ocurrió el rescate del niño en Córdoba?

El incidente se registró cerca de las 11:00 horas, en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza, de acuerdo con los reportes, el niño se encontraba solo sobre las vías del tren cuando la locomotora ya se aproximaba; el maquinista comenzó a emitir señales de advertencia, pero la reacción del policía fue determinante.

En cuestión de segundos, el agente alcanzó al menor y lo apartó del paso de la formación, evitando que fuera arrollado; el momento quedó grabado desde la cámara de la locomotora, lo que permitió observar la rapidez de la intervención.

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Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video.



Quiero destacar la rápida y decidida intervención del cabo primero Pablo Luna del departamento Motocicletas, que estaba patrullando el… https://t.co/gewpld9DPe — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 23, 2026

El tren avanzaba con carga cuando ocurrió el hecho

El tren involucrado estaba compuesto por 29 vagones cargados con piedra y se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba. La cercanía entre el menor y el paso de la formación evidenció el nivel de riesgo en el que se encontraba.

Reacción tras el rescate del niño en Córdoba

Tras el rescate, autoridades lograron ubicar a la madre del menor, quien señaló que el niño salió de su vivienda en un descuido; el caso generó impacto por la rapidez con la que se desarrolló la escena y por el desenlace.

El accionar del policía fue reconocido públicamente por autoridades locales, quienes destacaron la intervención oportuna para proteger la vida del niño; el video del rescate comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios resaltaron la acción del agente.

En medio del avance del tren y el peligro inminente, la rápida decisión del policía marcó la diferencia en una escena que pudo terminar en tragedia.