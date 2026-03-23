Accidentes aéreos en EU: Los casos que han dejado más de 100 muertos en la segunda era de Trump

Los accidentes aéreos en Estados Unidos (EU) volvieron a encender las alertas tras el más reciente percance en Nueva York. La madrugada del 23 de marzo, un avión regional de Air Canada Express chocó contra un vehículo de bomberos al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia. El impacto dejó dos pilotos muertos, decenas de heridos y obligó al cierre temporal de la terminal.

El vuelo, un CRJ-900 procedente de Montreal, ya estaba en maniobra de desaceleración cuando ocurrió la colisión; a bordo viajaban más de 70 pasajeros. Autoridades confirmaron que varios fueron hospitalizados, mientras que el vehículo de emergencia atendía otro incidente en pista.

¿Cuáles son los accidentes aéreos más graves en EU durante la era Trump?

El caso de Nueva York se suma a una serie de accidentes aéreos que han marcado el inicio del segundo mandato de Donald Trump, con un saldo que supera las 100 víctimas mortales en distintos puntos del país.

El más grave ocurrió en Washington D.C., cuando un avión regional colisionó en pleno vuelo con un helicóptero militar sobre el río Potomac; el impacto dejó 67 muertos y ningún sobreviviente, convirtiéndose en el peor desastre aéreo en décadas en Estados Unidos.

Días después, un Learjet se estrelló en una zona residencial de Filadelfia; el accidente dejó ocho personas sin vida y múltiples heridos en tierra , en uno de los eventos más impactantes por su cercanía con viviendas.

#IMPORTANTE | Un jet privado Learjet 55 usado por la dictadura de #Venezuela se estrelló en el aeropuerto de Maiquetía.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/2Sl8yzQmU6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2025

En Alaska, un avión desapareció en aguas heladas con 10 personas a bordo , mientras que en Nueva York un helicóptero turístico cayó al río Hudson con seis víctimas , entre ellas una familia extranjera.

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#AztecaNoticias #Noticias #TikTokinforma #tiktokmehizover ♬ original sound - Azteca Noticias @aztecanoticias Tragedia en Nueva York tras el choque de un avión contra un camión de bomberos durante su aterrizaje en el Aeropuerto LaGuardia. El impacto ocurrido anoche dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto de la aeronave, además de 41 personas heridas. Las operaciones en la terminal aérea fueron suspendidas de inmediato y se espera que se reanuden hasta las dos de la tarde de hoy. Autoridades federales ya iniciaron las investigaciones para determinar por qué el vehículo de emergencia se encontraba en la pista al momento del descenso de la unidad de Air Canada. Lo viste con #LosRuizLara

El impacto también alcanzó a la aviación de carga y privada

La industria aérea también registró tragedias en otros sectores. En Kentucky, un avión de carga se estrelló tras el despegue, dejando 14 muertos; meses después, una aeronave privada cayó en Maine en condiciones de baja visibilidad, con seis víctimas.

Estos casos, aunque distintos entre sí, concentran la mayor parte de las muertes registradas en accidentes aéreos recientes en Estados Unidos.

¿Qué está pasando en la seguridad aérea en EU?

Más allá de los accidentes, expertos han advertido problemas estructurales en el sistema aéreo; entre ellos destacan la falta de controladores, jornadas extensas y sistemas que requieren modernización.

Datos oficiales muestran que gran parte de las instalaciones de control operan por debajo del personal recomendado, en un contexto donde el tráfico aéreo sigue creciendo.