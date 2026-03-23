Trump anuncia pausa en ataques a Irán; ¿fin de la guerra o estrategia?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló hoy lunes 23 de marzo conversaciones muy buenas y productivas con Irán durante los últimos dos días.

En una publicación de su cuenta de Truth Social, Trump anunció que instruyó al Departamento de Guerra posponer todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní por un período de cinco días. Añadió que la decisión depende del éxito de las reuniones y discusiones que continuarán toda la semana.

Trump anuncia tregua de 5 días con Irán tras "conversaciones productivas"

“Estoy complacido de reportar que Estados Unidos de América y el país de Irán han tenido, en los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, escribió el mandatario. Su anuncio llegó tras una amenaza de Irán de atacar plantas eléctricas de Israel y las que abastecen bases estadounidenses en la región del Golfo, en caso de que Estados Unidos apuntara a la red energética iraní.

Irán desmiente diálogos con EU: "Es un intento por bajar el precio del petróleo"

Irán desmintió rotundamente cualquier diálogo con Washington. Medios estatales iraníes, citando al ministerio de Exteriores, calificaron las afirmaciones de Trump como un intento de bajar los precios del petróleo y ganar tiempo para planes militares.

El ministerio reconoció “iniciativas” de países regionales para reducir tensiones, según la agencia Mehr News. Sin embargo, enfatizó: “Nuestra respuesta a todas ellas es clara: no somos la parte que inició esta guerra, y todas estas solicitudes deben dirigirse a Washington”.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

El estrecho de Ormuz bajo control conjunto: El plan de Trump para estabilizar el mercado

Trump, en entrevista con la cadena CNN, aseguró que el estrecho de Ormuz abriría “muy pronto” y que será controlado por la Unión Americana y por Irán.

El estrecho de Ormuz es por donde transita el 20% del petróleo mundial, y su cierre, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones de Irán, ha causado fluctuaciones en el precio del barril de petróleo que lo han llevado a los 100 dólares.

“(El estrecho) estará bajo control conjunto. Yo y el ayatola, sea quien sea el ayatola, sea quien sea el próximo ayatola”, añadió Donald Trump. Destacó que en Irán habrá un “cambio de régimen muy profundo”.