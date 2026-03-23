¿Para mascarillas? Escondida en aceite de coco, sujetos metieron droga a España desde México

Un cargamento de aparente aceite de coco procedente de México terminó con la detención de cinco personas, después de que las autoridades de España detectaran que entre la sustancia había droga escondida.

El operativo fue coordinado entre la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de España. Los agentes lograron incautar 625 kilogramos de metanfetamina oculta en 36 botes con aceite de coco.

#OperacionesGC | Intervenidos 625 kg de metanfetamina en Madrid

📍 Contexto: Actuación conjunta en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas y Arganda del Rey.

👮🏻‍♂️ Hechos: Equipos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera localizaron un envío procedente de México… pic.twitter.com/Qe3oLLk2Fs — Guardia Civil (@guardiacivil) March 23, 2026

De Barajas al almacén: Así fue la entrega vigilada que terminó con cinco detenidos

La operación arrancó el 19 de febrero de 2026 en el aeropuerto de Barajas. Miembros de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera, identificaron un envío sospechoso desde México.

La mercancía declarada incluía 36 botes de aceite de coco. Tras una inspección física y análisis de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales confirmó la presencia de sustancias estupefacientes en los recipientes. Los agentes trasladaron la carga y la guardaron en un almacén en Madrid, que aún no estaba en funcionamiento.

Tras ello, el 24 de febrero las autoridades mantuvieron vigilancia del almacén con la mercancía, la cual fue sustituida, así como el domicilio del destinatario final y el del responsable de la persona encargada de la logística, pago de impuestos y almacenaje, señalaron en un comunicado.

Vigilancias revelaron movimientos clave y vínculos entre investigados

Los investigadores detectaron que uno de los sospechosos visitó el almacén en tres ocasiones para verificar el estado de la mercancía. Incluso realizó medidas de contravigilancia para eludir seguimientos. Además, agentes presenciaron un encuentro de dos horas entre dos investigados en un bar. Consultas de bases de datos confirmaron su relación; ambos figuraban denunciados por presuntos delitos de estafa en 2015.

El 1 de marzo de 2026, otros dos detenidos, uno español y otro mexicano, se reunieron en una zona discreta de un local. Los agentes constataron que el mexicano ostentaba un rol jerárquico sobre el español. Tras la reunión, verificaron que la motocicleta usada por el mexicano pertenecía al otro investigado, lo que reforzó su conexión.

¿Quién es "El Notario"? El nexo clave entre México y la organización en España

Tras semanas de investigación, los cuerpos acordaron realizar la operación el 5 de marzo de 2026. Las actuaciones duraron 48 horas y terminaron con la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a la importación y custodia de la droga.

Los pusieron a disposición judicial; cuatro ingresaron en prisión provisional. Entre ellos destacaba “El Notario”, quien verificaba que el transporte de la droga cumpliera los acuerdos de la organización. Lo capturaron al bajar de un vuelo desde México.

México-España: El histórico de metanfetamina oculta en mercancía legal

El laboratorio aún analiza el grado de pureza de la metanfetamina aprehendida. Esta incautación supera aprehensiones previas en España, como las de noviembre de 2019 en la operación "Nomexmar". En esa ocasión, la Agencia Tributaria, Guardia Civil y Policía Nacional intervinieron 352 kilos y 399 kilos de metanfetamina ocultos en bloques de mármol procedentes de México.

