Conoce cómo debes marcar la boleta para que no se anule tu voto en elecciones 2023

Este domingo 4 de junio de 2023, el Estado de México y el estado de Coahuila elegirán nuevo gobernador y, en el caso de la segunda entidad, renovarán su congreso local. Sin embargo, diversos candidatos están postulados por candidaturas comunes o coaliciones entre partidos. Ello puede llevar a confusiones sobre cómo marcar la boleta electoral y evitar que el voto quede nulo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un Cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos, en donde las personas pueden ver los ejemplos de cómo anular un voto, así como ejemplos que se tomarían como voto nulo.

A pesar de que la mayoría de las personas consideran que el voto válido es solamente con un tache, existen otras maneras de que se tome en cuenta la elección.

¿Cuáles son los votos válidos en una boleta electoral?

Para las elecciones 2023, se considera como un voto válido es aquel en el que el elector haya marcado solo un recuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o candidato independiente.

¿Cómo marcar la boleta electoral para que no se anule mi voto?

Rumbo a las elecciones 2023, en Edomex, se dio a conocer cómo lucen las boletas electorales donde Alejandra del Moral y Delfina Gómez aparecen; sin embargo, por ley, la candidata del PRI, PAN Y PRD está tres veces más que la morenista. ¿Se puede marcar la boleta más de una vez?

Estas son las marcaciones que están consideradas como un voto válido:



Marca diferente a una cruz en el recuadro de un partido político: a pesar de no utilizar un símbolo o un tache en el recuadro, se entiende claramente que votó donde aparece el emblema de un partido.

Textos escritos en el recuadro de un partido político: con leyendas en el recuadro del partido de elección, también está considerado como voto válido .

. Manchas de tinta en las boletas: el elector marca un recuadro a pesar de que tiene una mancha.

Marcas fuera del recuadro: si la marca sobresale del recuadro, pero se toma en cuenta que la mayor parte se tiene en uno solo, cuenta como válido .

. Recuadro que encierra el apartado correspondiente a un partido: encerrar el recuadro de elección es considerado como voto válido .

. Múltiples marcas en la boleta: Un tache en el recuadro de elección y rayas en las demás está considerado como voto válido el de la cruz.

el de la cruz. Leyendas en las boletas: usar una marca en el recuadro elegido, mientras haya otras leyendas tales como el nombre del elector en otras, será considerado como válido mientras esté en el cuadro.

Estos son considerados como votos válidos|INE

¿Cuáles son los votos nulos y ejemplos?

Por otro lado, un voto nulo es aquel expresado por un elector en una boleta sin que hubiera marcado ningún recuadro o vote, al mismo tiempo por partidos que no estén en coalición; estos son considerados como votos nulos:



Marcas en recuadros de partidos políticos no coaligados.

Marcas en toda la boleta.

Leyendas en el recuadro de candidatos no registrados.

Múltiples marcas: colocar una paloma o un tache en un recuadro y además una frase que denote rechazo, puesto que no se tiene con certeza la intención del elector.

Ejemplos de votos nulos en las boletas electorales

¿Cómo marcar la boleta en elecciones 2023 en Edomex?

Alejandra del Moral aparece cuatro veces en la boleta, mientras que Delfina Gómez solo una, en ese caso, las personas se pueden preguntar cómo marcar el papel para que sea un voto válido.

En el caso de Delfina Gómez, los partidos Morena, PT y PVEM suscribieron convenio como candidatura común, por lo que aparece solo en una casilla; por otro lado, Alejandra del Moral, los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, firmaron un convenio de coalición, por lo que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establece que los emblemas deben ir por separado.

Para marcar la boleta por un partido que va en coalición, se podrá elegir uno de los cuatro, o bien, el de todos los partidos que la conforman.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo hoy domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: