¿Habrá nuevos impuestos? Esto dice la Ley de Ingresos 2024

El día de hoy, el Gobierno Federal publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley de Ingresos 2024 para el Ejercicio Fiscal del próximo año en México, pero ¿Habrá nuevos impuestos? Te explicamos.

¿Se pagarán más impuestos para el próximo año?

¡La respuesta es no! De acuerdo con la Ley de Ingresos 2024, la cual fue publicada este 13 de noviembre, indica que no se contemplan nuevos impuestos para el siguiente año, además no se espera un aumento en los ya vigentes.

Se prevé que el total de ingresos que percibirá la Federación en 2024 serán alrededor de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos (mdp), del total de esta cifra, solo 4 billones 942 mil 30.3 millones de pesos corresponden a los impuestos.

Mientras que 535 mil 254.7 millones corresponden a cuotas y aportaciones de seguridad social; 36.5 millones a contribuciones de mejoras y 59 mil 91.4 millones por derechos.

Por otro lado, 8 mil 641.6 millones de pesos corresponden a Productos; 193 mil 877 millones a aprovechamientos, un billón 312 mil 289.4 millones de pesos a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 277 mil 774.3 millones de pesos a transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones; y un billón 737 mil 050.6 millones de pesos a ingresos derivados de financiamientos.

¿Qué son los impuestos y para que se pagan?

Los impuestos son tributos que las y los ciudadanos están obligados a pagar, esto como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios sin que exista una contraprestación directa por su pago.

¿Para qué pago mis impuestos? De acuerdo con expertos en el ámbito económico, el pago de estos se utiliza para financiar el gasto público, que es el fondo que tiene el Estado para desempeñar sus tareas principales:

Administrar e impartir justicia.

Salud Pública.

Educación.

Es importante recordar que entre más desarrollado este un Estado, más requerimientos de pago se exigirán.