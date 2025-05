¡Date cuenta, compadre! Dile adiós a tus libertades, para siempre

A ver raza, ¿Te acuerdas cuando teníamos un poder judicial independiente? ¿O cuando la policía no estaba militarizada? ¿O cuando no había tanta polarización y odio entre la sociedad?

¿Recuerdas cuando existía el INAI y podías pedir cualquier dato al gobierno? ¿O qué tenías el derecho a ampararte contra los abusos del poder?

¿Qué tal cuando las leyes que aprobaba el Congreso podían ser revisadas para ver si eran constitucionales o no? O una cosa más, ¿Te acuerdas cuando no te preguntabas si tu país estaba avanzando hacia una dictadura?

Yo espero que sí te acuerdes, porque todo esto existía hace apenas seis años. Lo vuelvo a repetir: ¡Hace seis méndigos años!

¿Qué derechos perdimos en los últimos seis años?

Hace seis años México era un país donde el poder judicial -aunque tenía broncas- no le respondía al presidente.

Hace seis años nuestra policía federal no formaba parte del Ejército.

Hace apenas seis años no había una división entre “chairos” y “fifís” o entre “traidores” y el “pueblo bueno”. Todos éramos mexicanos y punto. No teníamos a un gobierno que quería dividirnos.

Hace seis años teníamos mecanismos para garantizar la transparencia; y el gobierno tenía que rendir cuentas a los ciudadanos y periodistas.

También hace seis años teníamos el derecho a los amparos generales para protegernos cuando el gobierno se pasaba de lanza. Y hace seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podía cancelar una ley si atentaba contra nuestras libertades.

Y claro, hace seis años sabíamos que México tenía muchos problemas, pero nadie se preguntaba si un día seríamos un dictadura como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Así avanza el autoritarismo disfrazado de transformación.

Todo esto es lo que este régimen nos ha jodido, en este periodo, raza. Todo mientras nos vende este robo de libertadores como una “transformación”.

Pero, ¿transformación hacia qué? ¿Qué te ha dado el gobierno a cambio de perder tus libertades, compadre?

¿Más seguridad? No

¿Menos violencia? Tampoco

¿Mejor salud? Ni bromeando

¿Mayor prosperidad? No me jodan…

Y dejen que les diga lo más grave de este asunto: todos esos derechos y libertades que perdimos en los últimos seis años NUNCA van a regresar.

Porque lo que el régimen se merendó en estos seis años, nunca jamás te lo va a regresar.

Hoy todos saben que el régimen viene por nuestra libertad de expresión y si nos las llega a quitar -pues qué les digo, señores y señoras- pueden olvidarse de ella por el resto de sus vidas.

Yo por eso les pregunto: ¿Van a seguir dejando que el régimen nos chingue de esta manera?

Es que en serio… ¡Date cuenta, compadre!