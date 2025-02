VIDEO: Bajan a patadas a ratas carteristas de un camión de pasajeros en Puebla

¡Indignación total! Los pasajeros de un camión de la Ruta 45 en Puebla tomaron la justicia en sus manos y expulsaron a patadas a tres presuntos carteristas que intentaban despojar a los usuarios de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron en el Boulevard Municipio Libre y la calle Independencia, donde los delincuentes fueron descubiertos y enfrentados por los propios ciudadanos hartos de la inseguridad.

El hartazgo ciudadano ante la delincuencia

En el video que circula en redes sociales, se escuchan los gritos de los pasajeros mientras increpan a los presuntos ladrones:

“Pinc** rateros… se van a morir pinc** pend**…. ¡Grábenlos, grábenlos!”.

Sin dudarlo, los usuarios del transporte público los obligaron a bajar de la unidad a golpes y empujones, evitando que consumaran otro robo. La furia y el cansancio ante la ola de asaltos en el transporte público fueron evidentes, ya que en los últimos meses los atracos en unidades de transporte han ido en aumento en la capital poblana.

Víctimas que han sufrido la inseguridad

Raúl Mendoza, padre de una joven con discapacidad, narró cómo su hija fue víctima de robo en una situación similar hace apenas 15 días.

“Pues mire, ya ni en la 45, ni en la 3, ni en la 8 (ruta)… ya en ninguna. Hace 15 días a mi hija, que trabaja acá en Cinia, una niña con discapacidad, le quitaron su celular. Se subieron al transporte a las 7:30 de la mañana, le abrieron su cangurera y se lo sacaron”, expresó con impotencia.

Camión de la ruta 45 de Puebla, una de las más asaltadas en las últimas semanas | FIA

Y es que el miedo de los usuarios del transporte público ha crecido tanto, que muchos han optado por extremar precauciones y evitar llevar consigo objetos de valor.

“Me da temor llevar valores como el celular o dinero en efectivo, incluso ya no cargo tarjetas porque suelen quitar el bolso y se llevan todo. Voy cuidándome de que no vaya a tener otro asalto en el transporte”, mencionó Verónica Araiza, habitante de la zona.

Falta de denuncias: un problema recurrente

A pesar del acto de justicia ciudadana, las autoridades de la Secretaría de Seguridad informaron que no se recibió ninguna llamada de auxilio por parte de los usuarios de la Ruta 45. Esta falta de denuncias contribuye a que la delincuencia siga operando impunemente en el transporte público.

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Puebla, y la población, cansada de la impunidad, ha comenzado a tomar acciones directas contra los delincuentes; sin embargo, este tipo de actos también generan debate sobre los riesgos de la justicia por mano propia y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

El video del incidente sigue circulando en redes sociales, generando reacciones divididas entre quienes aplauden la reacción de los pasajeros y quienes advierten sobre las consecuencias de este tipo de acciones.