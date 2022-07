Estudiantes se intoxican con brownie de marihuana en Puebla

Dos estudiantes se intoxicaron por comer un brownie con marihuana en el bachillerato Emperador Cuauhtémoc, en San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar en capital de Puebla.

Un hombre y una mujer fueron reportados por sus compañeros por vomitar en los sanitarios de la institución.

Autoridades educativas confirmaron los hechos y señalaron que los directivos pidieron a profesores estar más atentos sobre la conducta de los estudiantes. Se informó que el alimento habría sido adquirido a través de redes sociales.

Elementos de atención prehospitalaria se movilizaron al bachillerato localizado en la privada José María Morelos; sin que los afectados requirieran ser llevados a un nosocomio.

El personal del bachillerato se comunicó con los padres de los estudiantes intoxicados y también con los del alumno que ingresó el alimento, por lo que los adultos acudieron para llevarse a sus hijos.

No se ha informado, si los estudiantes serían sancionados por este hecho.

Los directivos del plantel educativo tuvieron una reunión con los profesores, para informarles la situación y pedir estar más atentos sobre las conductas de los estudiantes.

Piden más atención a estudiantes

Apenas en mayo de este año se reportó otra intoxicación en cinco alumnos por ingerir marihuana, en el centro escolar “José María Morelos y Pavón” en Puebla.

Incluso, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) poner en marcha medidas de cuidado en todas las escuelas para que no vuelvan a ocurrir casos de introducción de sustancias tóxicas.

“Hay que impedir que vuelva a ocurrir esto, brownies de marihuana; no, bueno, al rato será arroz con leche con mota”, refirió tras recordar que los padres deben poner cuidado a sus hijos.

Y es que cinco alumnos resultaron intoxicados tras haber consumido brownies con marihuana.

Cinco intoxicados por browies de marihuana

Pidió mayor atención sobre el comportamiento de sus hijos porque “luego les pasa algo a los muchachos y señalan que es el gobierno el que no los cuidó”.

“Los primeros que tienen que cuidar a los jóvenes son sus papás. Por favor señores, no nos hagamos, a los niños, a los menores hay que hacerlos crecer, volverlos hombres y mujeres de bien, y no hacernos como que no sabemos nada de su vida”, indicó.