Entre lágrimas ucranianos y bielorrusos realizan marcha en Puebla

Un grupo de biolorrusos, rusos y ucranianos participaron en una marcha pacífica en la capital de la ciudad de Puebla, a la cual llamaron “Paz Ucrania”.

Se trata de una manifestación pacífica desde Puebla en donde las comunidades bielorrusa, ucraniana y poblanos están pidiendo paz a este conflicto que existe entre Rusia y Ucrania.

Los asistentes se reunieron en las inmediaciones de la Estrella de Puebla para pedir paz y el fin de los ataques de Rusia. Aseguran que su vida la desarrollan a kilómetros de este lugar, el cual ha cambiado completamente.

No les importó el sol y mucho menos estar lejos de dos naciones que hoy viven un conflicto: Rusia y Ucrania .

Desde ahí trabajan para supervivencia de los suyos, los que están allá en la zona de conflicto.

“Esta es nuestra vida de hoy, estar pendientes a las noticias, dormir muy poco, hablar con muchas personas, tratar de encontrar dinero para mandar ayuda... Es un nudo acá que a mi me paralizó, yo no he podido trabajar por una semana"", señaló uno de los participantes en la marcha.

Ucranianos y bielorrusos piden respeto a la vida

Hoy, su propósito es enviar el mensaje en todos los idiomas: el respeto a la vida, ayuda y hacer conciencia sobre lo que ocurre en esa zona.

“Es una crisis humanitaria importantísima... es desolador estamos destruidos, les puedo decir que no dormimos, no comemos, los migrantes que estamos acá pero no hay tiempo para pensar en eso, necesitamos hacer conciencia”, abundaron los participantes.

Aunque muchos de esta comunidad tienen una vida en Puebla, familia e hijos, una parte de su corazón pertenece a Ucrania, el lugar que los vio reír, crecer y también dejarlo, sin imaginar que hoy tendrían que ser los voceros por la paz de sus amigos, abuelos y padres.



#ConflictoRusiaUcrania | Entre lágrimas es como ucranianos y bielorrusos que radican en #Puebla, realizan una marcha pacífica por el conflicto entre #Ucrania y #Rusia. pic.twitter.com/rfmKWX5f45 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) March 3, 2022

La protesta se realizó de forma pacífica con pancartas y sus consignas y únicamente hicieron un posicionamiento para pedir por la paz y el fin de la guerra entre sus dos países.