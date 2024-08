¿Puedo viajar con mi perro en el Metro CDMX?

Los lomitos se han convertido en una parte importante en la vida de muchos de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), al punto de que algunos no pueden salir de casa sin ellos, por eso te contamos si puedes viajar en el Metro CDMX con tu perrito.

En diversas ocasiones, se han viralizado videos de usuarios denunciando que fueron sacados de las instalaciones del transporte naranja debido a que habían ingresado a una de las 12 Líneas acompañados de sus mascotas.

Perros guía están permitidos en el Metro CDMX

Si bien los perritos guía están permitidos dentro de cualquier transporte público en la capital, de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de Movilidad de la CDMX, existen algunas restricciones respecto a viajar con mascotas.

“Está prohibido transportar animales, excepto animales de asistencia o de servicio, como los perros guía”, señala la Ley, pues al restringir el ingreso de animales de compañía, se busca asegurar que el resto de pasajeros viajen seguros.

Así podrás viajar con tu perro dentro del Metro de la CDMX

A pesar de lo anterior, el Metro CDMX permite que los usuarios ingresen siempre y cuando el animal sea pequeño o de talla mediana y viajen dentro de una transportadora adecuada.

Esto quiere decir que sus cabezas deben estar dentro en todo momento, al igual que sus extremidades.

Policías prestan una transportadora a una usuaria en el paradero de Ciudad Azteca

Debido a que usuarios han sido sacados de diversos transportes por no llevar a sus peluditos dentro de transportadoras, algunos usuarios o policías han optado por brindar alternativas, tal como sucedió la tarde de este martes en la avenida Carlos Hank González, de la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, dónde una mujer de 29 años requirió el apoyo de los uniformados, pues no podría ingresar con su can.

Debido a esto, los policías auxiliares le prestaron a la mujer una transportadora y la acompañaron hasta la estación de su destino, el paradero de Ciudad Azteca. Una vez que llegaron, la pasajera les agradeció su ayuda y devolvió la caja.