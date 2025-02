CURP certificada: ¿Puedo usarla en 2025 si la saqué en 2024 o tiene vigencia?

La Clave Única de Registro de Población, ese código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a residentes y ciudadanos mexicanos, es un documento esencial para realizar trámites en el país. Desde contraer matrimonio hasta gestionar títulos profesionales, la CURP es indispensable en instituciones públicas y privadas.

En los últimos años, la certificación de la CURP ha ganado relevancia como medida de seguridad para detectar errores en su emisión. Este proceso de certificación se realiza automáticamente cuando los datos coinciden con el Acta de Nacimiento en la plataforma del Registro Civil, y se verifica mediante un mensaje en el documento: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

Vigencia de la CURP Certificada

La buena noticia es que la CURP certificada no tiene fecha de caducidad. Si la obtuviste en 2024, no necesitas renovarla en 2025. Sin embargo, si tu CURP no muestra la leyenda de certificación, debes acudir a un módulo del Registro Nacional de la Población (RENAPO) para corregir cualquier problema.

Para los extranjeros, la situación es diferente. La CURP temporal para extranjeros tiene una vigencia de 180 a 365 días, por lo que es necesario renovarla antes de que expire. Si tramitaste tu CURP temporal a mediados de 2024, debes iniciar el proceso de renovación ante las autoridades de turismo mexicanas, mientras consideras la opción de tramitar la CURP permanente.

Elementos de Seguridad de la CURP

La CURP cuenta con elementos de seguridad electrónicos para garantizar su autenticidad, como un código QR para verificar la información con dispositivos móviles, un código de barras con el número de identificación del documento de identidad y un código QR de doble capa cifrado para revisar la imagen de la constancia.

Estas medidas de seguridad son cruciales para prevenir fraudes y asegurar la precisión de la información. El trámite de la CURP es gratuito y se puede realizar en línea, sin fecha límite.