VIDEO: Pulpo “Dumbo” sorprende a científicos durante transmisión en vivo en aguas profundas de Hawái

Científicos estadounidenses reportaron el hallazgo de un Pulpo "Dumbo" durante una inmersión en aguas profundas que se realizó el pasado 13 de septiembre de 2023.

Los investigadores de Ocean Exploration Trust se encontraban en plena inmersión en aguas profundas cuando súbitamente se encontraron con esta peculiar especie. Este hallazgo sucedió a mil 682 metros de profundidad justo sobre un monte submarino aún sin nombre pero que se encuentra en el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, ubicado en las islas del noroeste de Hawái.

En sus tentáculos, el pulpo Dumbo posee más de 500 ventosas

El octópodo apareció súbitamente durante una transmisión en vivo de EV Nautilus, un buque de 68 metros destinado a la investigación y propiedad de Ocean Exploration Trus, cuyo vehículo operado de forma remota efectuaba una investigación en aguas profundas.

Esta extraña criatura marina recibe su nombre debido a sus aletas batientes que se encuentran a los lados de su cabeza y que le hacen asemejarse a “Dumbo”, famoso personaje de Disney, un elefante con orejas gigantes que le ayudaban a volar.

A través de su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, EV Nautilus publicó el hallazgo efectuado durante su misión exploradora, su video fue acompañado del siguiente mensaje: “¡Escalofriante! Este fantasmal pulpo de Grimpoteuthis pasó a la deriva aleteando sus aletas en forma de alas y luego hinchó sus tentáculos. También conocido como pulpo paraguas, este individuo era de aprox. ¡60cm de largo!”.

Spooky! This ghostly Grimpoteuthis octopus drifted past flapping wing-like fins, then ballooned out its webbed arms. Also known as an umbrella octopus, this individual was approx. 60cm (almost two feet) long!



👻Spotted near #DavidsonSeamount in @MBNMS #NautilusinMBNMS pic.twitter.com/QnMwzpTPkz — E/V Nautilus (@EVNautilus) October 23, 2018

El Pulpo "Dumbo" es también conocido como pulpo paraguas, vive entre 3 y 5 años

El peculiar ejemplar también es llamado “pulpo paraguas”, vive en el fondo del océano a profundidades de entre dos mil 700 y cuatro mil metros. Conforme a información del Proyecto Árbol de la Vida, un página web que se dedica a la investigación de la biodiversidad, el pulpo "Dumbo" es carnívoro, además de que tiene una vida corta que se estima de entre 3 a 5 años.

La especie de pulpo "Dumbo" vive en todos los océanos pero en especial en aguas más frías. El Grimpoteuthis vive en llanuras abisales a profundidades entre 400 y siete mil metros de profundidad.