La grieta submarina que podría provocar un devastador terremoto en América

El fondo de los océanos alberga sitios poco explorados, con "tesoros" y misterios por revelar, no siempre para bien. En Estados Unidos, investigadores de la Universidad de Washington descubrieron una grieta submarina que podría causar un terremoto de categoría 9 en el Pacífico.

Los científicos que siguen de cerca el desarrollo de esta falla marina nombraron el hallazgo como Pythias Oasis, en honor a un oráculo que vaticinaba profecías mientras estaba sentado en una fuente termal. Desde el 2015, fecha en que se iniciaron los estudios, los expertos se mantienen en alerta para descifrar cómo se podría generar un eventual sismo de gran magnitud.

La principal preocupación surgió al encontrar que la grieta submarina emite un fluido distinto a los que están presentes en estos sitios y su temperatura es tres veces mayor a los valores normales. Por si fuera poco, el líquido contiene cantidades "extremas" de boro, litio y sustancias que, en algún momento, podrían generar fricción entre las placas y ocasionar un movimiento brusco.

"El fluido liberado de la zona de falla es como una fuga de lubricante... Esas son malas noticias para los riesgos de terremotos: menos lubricante significa que el estrés puede acumularse para crear un terremoto dañino", explicó Brendan Philip, autor del estudio, a la Universidad.

¿Dónde se ubica la grieta submarina Pythias Oasis?

De acuerdo con la Universidad de Washington la grieta submarina, también llamada como "fuente termal en medio del océano", se ubica a 80 kilómetros de la costa del estado de Oregón, Estados Unidos, específicamente sobre un sitio conocido como Zona de Subducción de Cascadia.

Sin embargo, su presencia abarca California y se extiende hasta Canadá. Por esta razón, los científicos estiman que un terremoto ocasionado por estas fricciones podría alcanzar gran parte del Océano Pacifico.

¿Cómo se descubrió la grieta Pythias Oasis?

La grieta submarina fue descubierta en 2015 por Brendan Philip, un investigador de la Universidad de Washington que se encontraba rastreando burbujas de metano que surgen de forma natural en el lecho marino. Sin embargo, durante estas labores detectó una "extraña abertura" que emitía grandes cantidades de gases.

Para llegar al sitio Brendan utilizó, según reveló la Universidad de Washington, un vehículo operado por control remoto que le permitió avanzar hasta la zona de Subducción profunda.

“Exploraron en esa dirección y lo que vieron no fueron sólo burbujas de metano, sino agua que salía del lecho marino como una manguera contra incendios. Eso es algo que nunca había visto y, que yo sepa, no se había observado antes”, concluyó el coautor Evan Solomon, profesor que estudia la geología del fondo marino.