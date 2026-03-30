Tiroteo en secundaria de Texas; alumno dispara contra su profesora y luego se suicida

Un fatal tiroteo en una secundaria de Texas, Estados Unidos, dejó a una profesora herida y a un estudiante sin vida la mañana de este lunes 30 de marzo, luego de que el agresor, de 15 años, disparara dentro del plantel y posteriormente se suicidara.

El tiroteo ocurrió en el Hill Country College Preparatory High School en Bulverde, donde autoridades confirmaron que no hubo más personas lesionadas; la docente fue trasladada a un hospital en San Antonio.

Así ocurrió el tiroteo en la secundaria de Texas

De acuerdo con autoridades, el tiroteo en la secundaria de Texas se registró antes del inicio formal de clases; la escuela fue puesta en confinamiento alrededor de las 8:34 de la mañana, detalló en una publicación en redes sociales la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.

Estudiantes relataron haber escuchado múltiples detonaciones dentro del edificio; algunos más señalaron que los disparos provenían de un aula en el segundo piso, lo que generó confusión y movilización inmediata.

Tras el tiroteo en la secundaria de Texas, docentes activaron protocolos de seguridad y resguardaron a los alumnos en salones.

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We are at a school shooting at the Hill Country College Preparatory High School in Bulverde. https://t.co/C9gnmHs3J8 pic.twitter.com/JbwF2j2WSw — Chris Walker (@WalkerATX) March 30, 2026

Alumno dispara y se suicida tras el tiroteo en secundaria de Texas

El agresor disparó contra su profesora antes de quitarse la vida dentro del plantel, según confirmaron autoridades locales; el joven murió en el lugar por una herida autoinfligida. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos del tiroteo en la secundaria de Texas.

Evacuación tras el tiroteo en secundaria de Texas

Luego del incidente, alumnos de la secundaria de Texas fueron evacuados y trasladados en autobuses a otro plantel cercano; padres de familia acudieron al punto de reunión para reencontrarse con sus hijos. Algunos permanecieron en el lugar durante varios minutos a la espera de información.

Investigación en curso tras el tiroteo en secundaria de Texas

La Oficina del Sheriff del Condado de Comal mantiene abierta la investigación para determinar qué originó el tiroteo en la secundaria de Texas. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre posibles antecedentes o detonantes del ataque.

El caso se suma a otros incidentes registrados en escuelas de Estados Unidos, mientras autoridades locales se enfocan en esclarecer lo ocurrido.