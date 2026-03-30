Rusia manda petróleo a Cuba, ¿habrá sanciones de Estados Unidos? Esto dice la Casa Blanca

Después de que Rusia enviara un buque con petróleo a Cuba, el gobierno de Estados Unidos aclaró que esta situación es por una ayuda humanitaria. La Casa Blanca descartó un cambio en su política contra la dictadura cubana, aunque meses antes había amenazado con sanciones económicas a quienes enviaran combustible a la isla.

¿Por qué Estados Unidos permitió la llegada de petróleo ruso a Cuba?

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, señaló que “no ha habido cambio formal en la política de sanciones” a la isla y resaltó que el gobierno de la Unión Americana evalúa cada caso de manera individual para atender necesidades humanitarias.

“Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegue a Cuba para atender necesidades humanitarias al pueblo cubano. Estas decisiones se toman caso por caso”, declaró Leavitt en conferencia de prensa hoy 30 de marzo de 2026.

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¿Por qué Estados Unidos permitió la llegada de petróleo ruso a Cuba?

Rusia confirmó que el tanquero transportaba 100 mil toneladas métricas de crudo y ya llegó a la isla. Esta entrega marca el primer envío de petróleo por barco en tres meses, según el dictador cubano Miguel Díaz-Canel.

Cabe recordar que Cuba enfrenta una severa crisis energética que provoca racionamiento estricto de gasolina y apagones generalizados en un país de 10 millones de habitantes. Funcionarios de salud cubanos alertan que la situación eleva el riesgo de mortalidad para pacientes con cáncer, especialmente niños.

La postura de la Casa Blanca sobre las sanciones y la ayuda humanitaria

Durante la conferencia de prensa, periodistas cuestionaron a Leavitt sobre el permiso para el tanquero ruso y le preguntaron si otros países podían enviar petróleo, a lo que Leavitt señaló que “todavía nos reservamos el derecho de confiscar embarcaciones que se dirijan a Cuba y violen la política de sanciones de Estados Unidos. Pero por supuesto, el presidente y la administración también se reservan el derecho de renunciar a esas confiscaciones caso por caso”.