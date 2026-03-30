Irán advierte a Estados Unidos: soldados serían “alimento para tiburones” si hay ofensiva terrestre en Medio Oriente

Irán advirtió a Estados Unidos que sus soldados podrían terminar como "alimento para tiburones" si se concreta una incursión terrestre en su territorio, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

El mensaje fue emitido por el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbia, quien sostuvo que una intervención de Estados Unidos en Irán derivaría en la "captura humillante", el "desmembramiento" o la muerte de tropas en un escenario de guerra.

Irán eleva el tono ante posible ofensiva de Estados Unidos

Zolfagari afirmó que las fuerzas iraníes están preparadas desde hace tiempo para enfrentar una ofensiva terrestre y que cualquier intento de ocupación será respondido con contundencia.

"La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura", declaró el portavoz, al advertir que los soldados de Estados Unidos serían blanco directo de las operaciones militares iraníes.

En el contexto del conflicto en Medio Oriente, el funcionario aseguró que las tropas iraníes "cuentan los instantes"; para responder a cualquier acción en su territorio.

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Amenazas en Medio Oriente y advertencias en el Golfo Pérsico

El portavoz militar señaló que una incursión de Estados Unidos en Irán podría tener consecuencias en toda la región del Medio Oriente, incluyendo el Golfo Pérsico.

Advirtió que las fuerzas iraníes están desplegadas y listas para actuar ante cualquier presencia militar extranjera, y que los soldados estadounidenses podrían enfrentar ataques directos en caso de escalada.

Además, afirmó que algunas tropas de Estados Unidos han modificado su ubicación en la región, ante el riesgo de ser objetivo de operaciones.

Críticas de Irán contra Donald Trump en medio de la guerra

Durante su mensaje, Zolfagari criticó al presidente Donald Trump, a quien calificó como un líder sin estabilidad; sostuvo que las decisiones de Estados Unidos en Medio Oriente responden a presiones externas y han llevado al país a un escenario de guerra con alto riesgo.

Irán advierte consecuencias ante una guerra terrestre

Otros mandos iraníes reforzaron la postura al advertir que cualquier incursión terrestre será enfrentada con mayor intensidad.

"Sin saber que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para incendiarlos y castigar para siempre a sus socios regionales, siguen disparando. Nuestros misiles están desplegados"; detalló Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Autoridades del país insistieron en que Irán ha ajustado sus tácticas tras semanas de tensión en Medio Oriente y que está listo para responder a una escalada militar.

El cruce de declaraciones entre Irán y Estados Unidos mantiene el escenario de guerra en un punto crítico, con riesgo de que el conflicto en Medio Oriente aumente si se concreta una ofensiva en el terreno.