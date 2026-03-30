Estados Unidos busca apoderarse de la Isla Kharg en Irán: ¿Por qué es importante?

Donald Trump elevó la apuesta en el conflicto con Teherán al declarar su intención de "apoderarse del petróleo de Irán", poniendo la mira específicamente en la isla de Kharg.

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría tomar el control total de este enclave, que gestiona el 90% de las exportaciones de crudo del país persa y se ubica en aguas profundas que permiten el atraque de superpetroleros. La anexión de Kharg otorgaría a Washington el poder de asfixiar definitivamente la economía del tercer mayor productor de la OPEP.

¿Por qué es importante la isla Kharg?

Está a 25 kilómetros de la costa de Irán, y a 660 del estrecho de Ormuz; también le llaman "La Isla Prohibida" porque está resguardada por la Guardia Revolucionaria Islámica que prohíbe el acceso.

Lo que hace a Kharg única es su infraestructura. Además de ser un puerto clave, es una terminal masiva que conecta con los yacimientos marinos más ricos de la región, como Faridun y Darius. Por sus muelles sale hasta el 90% de los productos petroleros de Irán. Además, funciona como una caja fuerte gigante bajo el sol, almacenando hasta 30 millones de barriles de crudo en sus instalaciones.

De "Perla Huérfana" a Objetivo Militar

Mucho antes de llenarse de tuberías y buques en la década de los 60 —cuando el Sha de Irán comenzó a desarrollarla junto a petroleras estadounidenses—, la isla era un mundo aparte. El escritor Jalal Al-e-Ahmad la bautizó poéticamente como la "Perla Huérfana del Golfo".

La historia de la isla Kharg

Tesoros arqueológicos: Escondidos entre la infraestructura industrial hay restos de un monasterio cristiano del siglo VII y templos antiguos.

Huella imperial: Conserva una inscripción cuneiforme de la era aqueménida, que prueba que ha sido un punto estratégico desde hace más de 2,300 años, pasando por manos de portugueses y neerlandeses en siglos pasados.

Sin embargo, su valor histórico ha quedado opacado por su vulnerabilidad estratégica. Al estar situada a unos 660 kilómetros del Estrecho de Ormuz, Kharg es el más reciente oráculo de la tensión en la región de Medio Oriente.

La relevancia de la isla se evidenció este mes cuando sus instalaciones militares fueron blanco de bombardeos por parte de Estados Unidos en el marco de la guerra con Irán. Este ataque demuestra que quien controla o detiene Kharg, tiene la llave para cerrar el flujo de energía de toda una región.

