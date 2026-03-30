¡Regresamos a la Luna! A qué hora y dónde ver en vivo el histórico lanzamiento de Artemis II desde México

La NASA marca el miércoles 1 de abril de 2026 como una fecha histórica para la exploración espacial. 54 años después de la última misión lunar del programa Apolo, la humanidad emprende un nuevo viaje hacia nuestro único satélite natural con el Artemis II y te contamos dónde ver el inicio de la misión.

La agencia espacial estadounidense tiene todo listo en el Centro Espacial Kennedy en Florida para encender los motores del poderoso cohete Space Launch System (SLS). Este colosal vehículo de lanzamiento llevará a la nave Orión y a su tripulación de cuatro astronautas en una travesía de diez días alrededor de la Luna.

¿A qué hora es el lanzamiento de la NASA en México y Estados Unidos?

Para los entusiastas del espacio en territorio mexicano, el reloj marca un momento muy específico. La ventana de despegue de dos horas abre exactamente a las 16:24 horas, tiempo del este, 14:24 horas, tiempo del centro de México. La NASA destaca que el horario puede variar.

Si los ingenieros detectan problemas climáticos o dificultades técnicas de último minuto, la agencia cuenta con fechas de respaldo que se extienden hasta el 6 de abril.

Nadie quiere perderse este hito tecnológico y científico. La NASA ofrece múltiples plataformas gratuitas para que millones de personas sigan cada segundo de la cuenta regresiva.

Dónde ver la transmisión en vivo del cohete SLS y la nave Orión

Es posible disfrutar de la transmisión ininterrumpida a través de la plataforma de streaming NASA+ y el canal oficial NASA TV. La cobertura principal arranca horas antes, a las 10:50 horas, tiempo del Este, 8:50 horas, tiempo de México, con entrevistas, análisis y vistas exclusivas desde la plataforma de lanzamiento.

Además, el canal oficial de YouTube de la agencia espacial transmitirá el evento en directo con resolución de alta calidad. Aquí podrás escuchar los comentarios originales del centro de control de la misión y ver en tiempo real el comportamiento de la nave Orión.

También puedes seguir las actualizaciones minuto a minuto en las cuentas oficiales de la NASA en redes sociales como X, Facebook e Instagram, donde los especialistas publicarán fotografías y videos del ascenso.