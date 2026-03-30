Tragedia en Argentina: tiroteo en escuela deja un adolescente muerto
El tiroteo ocurrió justo al inicio de las actividades en la Escuela Normal Mariano Moreno de Argentina; al menos otros dos adolescentes están heridos.
Un alumno de una escuela secundaria en Argentina entró con una escopeta y desató un tiroteo en la mañana de este lunes 30 de marzo de 2026. El ataque dejó al menos a un compañero muerto y dos heridos.
La agresión sucedió en la Escuela Normal Mariano Moreno de la comunidad de Santa Fe, en la localidad de San Cristóbal, alrededor de las 7:15 horas, tiempo local, cuando los jóvenes estaban por izar la bandera al inicio de la jornada escolar.