Cuidado con la multa que se aplicará por Hoy No Circula este viernes 16 de octubre

Antes de salir de casa, consulta aquí cómo quedó el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), lo que implica que algunos automóviles no podrán circular este fin de semana.

No cumplir con este programa podría hacerte acreedor a una multa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Tránsito, por lo que antes de salir de casa, verifica si tu vehículo está dentro de los automóviles que deben descansar.

¿Qué autos descansan en por Hoy No Circula el 16 de octubre?

Los automóviles que deberán estar fuera de circulación este viernes debido a las restricciones del Hoy No Circula son aquellos que tengan:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1

Holograma 2

No obstante, los automóviles que cuenten con los hologramas 0 y holograma 00, están exentos de las limitaciones establecidas en el programa ambiental, lo mismo aplica para aquellos automóviles eléctricos e híbridos.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

No respetar el Hoy No Circula en la capital equivale a una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualemente es a $117.31 pesos. Al incumplir con lo establecido en el Reglamento de Tránsito, tendrás que pagar de $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos.

Pero en el Estado de México el costo de la multa es diferente, esto debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, por lo que el pago será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

El Hoy No Circula, de acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente, se aplica en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, tiempo en el que los autos mencionados no deberán usarse para viajar.

La dependencia establece que este programa se implementa como una medida aplicable a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores para así prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes mediante la limitación de la circulación de los automóviles.

