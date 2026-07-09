Nuevo León aprueba reforma para que jóvenes de 18 años puedan ser diputados y alcaldes en 2027

El pasado 29 de junio, el Congreso del Estado de Nuevo León publicó su reforma a la Constitución estatal para reducir la edad mínima requerida para contender por los puestos de elección popular a partir del proceso electoral 2026-2027, donde los artículos 71, 118 y 172 fueron modificados y publicados en el Periódico Oficial.

La Diputada Grecia Benavides, grupo legislativo de MORENA, presentó una iniciativa para tipificar de manera autónoma el delito de pederastia en Nuevo León, con penas de 9 a 18 años de prisión, a fin de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes. pic.twitter.com/qDjZnbPOnL — Congreso Nuevo León (@CongresoNL) January 27, 2026

De acuerdo con su publicación en la Sala de Prensa de su página oficial, las personas con 18 años cumplidos al día de la elección podrán postularse como diputados locales o integrar un ayuntamiento como alcaldes, síndicos o hasta regidores, a pesar de que la edad anterior era de mínimo 21 años, esta iniciativa se aplicará tanto a Ayuntamientos como a Congresos.

Sin embargo, cabe recalcar que sí existen unas excepciones, pues para buscar la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, la edad mínima se disminuye solo de 30 a 28 años cumplidos al día de los comicios, por lo que dicha regla no aplica para todos los cargos públicos de la entidad.

Aunque las modificaciones ya entraron en vigor y serán un criterio legal y oficial para todas las autoridades electorales en Nuevo León, serán aplicables durante el registro de candidaturas de los próximos comicios.

¿Por que redujeron la edad de cargos públicos en Nuevo León?

Los motivos de la reforma tienen un por qué, y es que esta iniciativa —aprobada por unanimidad— busca eliminar las barreras históricas de la edad y garantizar el derecho de las juventudes a participar activamente en la representación popular así como en la toma de decisiones del estado de Nuevo León.

Cabe destacar que, los jóvenes que estén interesados en postularse para 2027, deberán de contar con la credencial para votar vigente y cumplir con los requisitos secundarios de elegibilidad estipulados por el Instituto Estatal Electoral, que incluyen: residencia, no inhabilitación, no estar en servicio activo en el Ejército o mando superior de policía, ni ser titular de dependencias federales, estatales o municipales, a menos que se separen del cargo en los tiempos previos.

Asimismo, un impedimento legal es la Ley 3 de 3 que dice que ninguna persona puede ser elegible si ha sido sentenciada por delitos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar, delitos sexuales o por atentar contra la obligación alimentaria.

Finalmente, cabe destacar que esta actualización estatal se alinea con la reforma a la Constitución Mexicana promulgada en 2023, donde se redujo la edad a 18 años para ser Diputado Federal y a 25 años para ocupar la titularidad de una Secretaría de Estado a nivel nacional.