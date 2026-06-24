Renuncia mesero de taquería tras agresión de alcalde de El Carmen, Nuevo León

Giovani, el mesero agredido por Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, en Nuevo León, dejó de trabajar en la taquería Tacos Focos Amarillos desde el día del incidente, informaron empleados del local.

¿Qué pasó en la taquería Tacos Focos Amarillos?

El altercado ocurrió la madrugada del 15 de junio de 2026 a las 00:55, y se difundió en redes sociales mediante un video que muestra al edil sujetando violentamente al joven por el cuello.

Testimonios del personal sobre la agresión del alcalde de El Carmen

El personal de la taquería aseguró que la situación los sorprendió porque ni Giovani ni sus compañeros identificaron al cliente como un funcionario público en ese momento. Sin embargo, los testigos sostienen que el alcalde llegó en estado inconveniente y con una actitud hostil hacia el personal.

De la Maza Villarreal se dirigió al mesero de forma agresiva, mientras que otros meseros siempre se condujeron con respeto. Raúl Cruz, empleado de la taquería Tacos Focos Amarillos, afirmó a Azteca Noticias que el alcalde de El Carmen “se sobrepasó”.

Añadió que temían que la situación se descontrolara o que los acompañantes del alcalde sacaran armas.

Compañeros defienden a Giovani: actuó con calma pese a la agresión

Los compañeros de Giovani salieron en su defensa y afirmaron que él actuó correctamente al atender al alcalde, priorizando la calma pese a las provocaciones físicas y verbales. Yolotzi Monserrat, empleada de la taquería, dijo que su compañero fue muy respetuoso con el alcalde Gerardo de la Maza. Destacó que el funcionario “entró agresivamente y le gritoneó, lo empujó”.

Los trabajadores recalcaron que Giovani no regresó a prestar servicios desde el día de la agresión, el 15 de junio, una decisión que atribuyen al impacto del altercado, tanto emocional como profesional.

El impacto emocional de la agresión en el trabajador

El video que circuló en redes no solo mostró la agresión física, sino también la posibilidad de intimidación por parte de los acompañantes del alcalde, lo que incrementó el temor entre empleados y clientes.

