Fechas confirmadas para las festividades de Nuestra Señora del Carmen y horarios de las misas en Puebla; ¿cuándo es la coronación?

Los feligreses católicos esperan con gran entusiasmo una de las celebraciones más arraigadas e importantes en la capital poblana. Las autoridades eclesiásticas alistan todos los detalles para honrar a Nuestra Señora del Carmen durante este año 2026.

Miles de devotos acudirán al emblemático templo, ubicado en el corazón de la ciudad, para participar en los actos litúrgicos y disfrutar de la tradicional verbena popular. Esta celebración anual reúne fe, cultura y gastronomía, consolidándose como un evento imperdible para los habitantes locales y los turistas que visitan la región durante el mes de julio.

¿Cuándo se celebra a la Virgen del Carmen en Puebla este 2026?

La comunidad católica poblana marca en su calendario el mes de julio como una temporada de profunda devoción. Las actividades religiosas arrancan formalmente con el rezo del octavario, el 1 de julio de 2026, días antes del festejo principal. Durante estas jornadas previas, los fieles acuden al santuario para rendir homenaje y prepararse espiritualmente.

El punto cumbre llega el 16 de julio, día en que la Iglesia Católica conmemora mundialmente a esta advocación mariana. Las calles aledañas al recinto, específicamente sobre la avenida 16 de Septiembre y la 17 Oriente, vibran con la presencia de cientos de familias. Los comerciantes instalan sus puestos tradicionales, donde ofrecen desde antojitos típicos como chalupas y pelonas hasta artículos religiosos, creando un ambiente festivo que envuelve a todo el icónico Barrio del Carmen.

Programa oficial de misas y actividades en el Templo del Carmen

Para garantizar que todos los devotos puedan participar en las celebraciones, el templo establece siempre un programa amplio y accesible. La gran jornada del 16 de julio comienza desde la madrugada. Los feligreses entonan las tradicionales mañanitas a primera hora para saludar a la Virgen y agradecer sus bendiciones.

Los octavarios son de martes a viernes a las 17:00 horas y son celebrados del 1 al 11 de julio.

Horario y fecha de la coronación de la Virgen del Carmen

Uno de los momentos más emotivos y esperados por la comunidad es el solemne acto de coronación. Esta ceremonia simboliza el amor y el respeto profundo que los fieles profesan hacia la Virgen. El arzobispo o un representante eclesiástico de alto rango encabeza este rito especial frente a la multitud congregada en el altar principal.

El domingo 2 de agosto será la coronación de la Virgen, después de la misa, alrededor de las 13:00 horas.

