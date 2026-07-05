Detienen en Nuevo León a exalcaldesa morenista por presuntos delitos de corrupción

La tarde del sábado 4 de julio, se reportó la detención en Nuevo León de la exalcaldesa morenista de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores, por presunto desvío de recursos públicos.

Horas más tarde, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio “Tony” Flores confirmó la detención de su hermana, quien presuntamente regresaba de la Ciudad de México tras presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hace apenas un mes, tanto su hermano como la exalcaldesa fueron arrestados en el estado de Coahuila tras negarse a detener en un operativo de seguridad.

Exalcalde morenista de Múzquiz, Tania Flores, es detenida por presunto peculado

La Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León detuvo alrededor de las 19:00 horas a la expresidenta municipal mientras se encontraba en el municipio de San Pedro Garza García.

Horas más tarde fue presentada ante un juez en el Centro de Reinserción Social en Coahuila, sin que hasta el momento se conozcan todos los detalles de la detención.

Sin embargo, su hermano informó que Tania Flores regresaba de CDMX tras interponer una denuncia por la agresión y abusos sufridos por parte de policías de Coahuila. Pero que al llegar al aeropuerto de Nuevo León fue detenida sin importar que contaba con amparos para frenar el arresto.

“Exigimos que se revise la legalidad de esta detención, que se respete el Estado de derecho y que se garantice un proceso imparcial”, informó Tony Flores a través de sus redes sociales.

Antecedentes de Tania Flores, exalcadesa de Múzquiz, Coahuila

En 2025, la exalcaldesa de Múzquiz fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones. La investigación estuvo relacionada con la supuesta asignación irregular de contratos y obras públicas durante el tiempo que estuvo al frente de su gestión.

Cabe recordar que Tania Vanessa Flores Guerra gobernó el municipio entre 2022 y 2024, luego de ganar la elección con el respaldo de Morena y el PT.

Sin embargo, desde los primeros años de su administración, organismos estatales y federales de fiscalización detectaron presuntas anomalías en el uso de recursos públicos.