¿Quién es? Identifican al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, en Puebla

Las autoridades de Puebla informaron que identificaron al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó toda la información recabada a la Fiscalía General del Estado (FGE). Con esa información, la representación social abrirá la carpeta de investigación correspondiente para solicitar la orden de aprehensión contra el señalado.

Fiscalía investiga 10 ataques relacionados con el tirador de la Atlixcáyotl

Al concluir su comparecencia ante el Congreso local, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SecrSecretaríaeyaría de Seguridad Pública de Puebla, detalló que la investigación de inteligencia permitió establecer la identidad del probable responsable y que, según los indicios, habría actuado solo.

🚨 El presunto responsable de la balacera en la Vía Atlixcáyotl ya fue identificado. El secretario de la @SSPGobPue, Francisco Sánchez, afirmó que actuó solo y que la @FiscaliaPuebla mantiene su búsqueda. pic.twitter.com/8l4p7GMmsN — 7 días Puebla (@semanario7_dias) July 9, 2026

El titular de la SSP precisó que la corporación concluyó su participación en esta etapa al aportar todas las pruebas disponibles a la Fiscalía Metropolitana, que ahora fortalecerá la investigación y procederá legalmente.

Fiscalía investiga 10 ataques relacionados con el agresor

La fiscal general Idamis Pastor Betancourt informó que la dependencia tiene documentados 10 ataques relacionados con el “tirador de la Atlixcáyotl”. No obstante, solo siete víctimas presentaron denuncia formal. Debido a ello, la Fiscalía mantiene contacto con las tres personas restantes para poder abrir nuevas carpetas de investigación.

Cronología de los ataques en Puebla y San Andrés Cholula

Los hechos ocurrieron entre 2025 y lo que va de 2026 en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. Uno de los casos más graves se registró el 12 de enero de 2026, cuando un menor resultó herido por un disparo mientras viajaba con su madre sobre Camino Real a Cholula y Periférico Ecológico, ya que el proyectil impactó la mandíbula del niño. La Fiscalía del Estado tiene abiertas seis carpetas por daño en propiedad ajena y una por lesiones.