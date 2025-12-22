Ni fallas mecánicas ni baches: Revelan las causas que NO provocaron el accidente en Puente de la Concordia

Este domingo, el Gobierno de la Ciudad de Ciudad de México encabezó una conferencia de prensa para actualizar a la ciudadanía sobre las investigaciones y las acciones de reparación tras el grave accidente de una pipa de gas en el Puente de la Concordia .

Fiscalía capitalina confirma saldo de víctimas y resultados periciales en accidente del Puente la Concordia

Durante la intervención de la Fiscalía General de Justicia, se brindó un balance oficial y doloroso sobre el impacto humano del siniestro. Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, el saldo asciende a 32 personas fallecidas y 63 lesionadas. Se detalló que los heridos continúan recibiendo atención médica en diversos hospitales de la red pública y privada, bajo el seguimiento constante de las instituciones de salud.

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la presentación de los dictámenes periciales. Tras un análisis exhaustivo de la escena y los restos del vehículo, los estudios especializados descartaron que el accidente fuera provocado por las siguientes causas:

Deficiencias en la infraestructura: No se encontraron problemas en la vía de circulación ni baches que afectaran el trayecto.

Fallas mecánicas: La unidad de transporte de gas se encontraba en condiciones operativas estándar antes del impacto.

Factores externos: Se descartaron fenómenos naturales o agentes externos que pudieran haber incidido en la pérdida de control de la unidad.

Estos hallazgos sugieren que la línea de investigación se centrará ahora en factores humanos o de operación logística para determinar las responsabilidades finales.

Rendir cuentas también es un acto de responsabilidad con la ciudad. Hoy dimos a conocer los avances en la atención integral a las víctimas del incidente en el Puente de la Concordia, así como los acuerdos de reparación del daño logrados.



Reparación del daño: Clara Brugada anuncia millonaria inversión para afectados

Las autoridades hicieron enfásis que la prioridad de su administración ha sido garantizar la justicia social y el apoyo directo a las familias afectadas. Informó que, gracias a las mesas de negociación y el proceso de mediación, se han logrado alcanzar 143 acuerdos reparatorios.

"El compromiso es que ninguna familia se quede en el desamparo. Hemos trabajado para que la empresa responsable asuma su papel frente a esta tragedia", señalaron.

El monto total de estos acuerdos supera los 480 millones de pesos, los cuales han sido asumidos íntegramente por la empresa involucrada en el siniestro. Este recurso se destinará a cubrir gastos médicos, indemnizaciones por pérdida de vidas, reconstrucción de daños materiales y terapias de apoyo emocional para los sobrevivientes.