¿Está en la lista? Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a lo largo de diciembre

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en México y el mundo, informó que a lo largo de diciembre dejará de funcionar en algunos celulares, esto porque ya no forman parte de las actualizaciones que mensualmente se realizan en la app de mensajería, pero ¿cuáles son?

La lista de dispositivos que se quedarán sin WhatsApp siempre se caracteriza por dejar fuera a varios celulares dependiendo de su sistema operativo y no por la marca o los modelos en específico, es decir, aquellos que cuenten con versiones previas al Android 4.1 o iOS11 tendrán que cambiar de teléfono, así que, en caso de tener alguno de los dispositivos que aparecerán en la lista es importante remplazarlo en medida de lo posible.

¿Qué celulares dejarán de tener WhatsApp durante diciembre?

De manera detallada te contamos que celulares dejarán de funcionar de acuerdo a la marca que tienen, destacan Samsung, iPhone y Huawei.

iPhone



iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X cover 2.

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

¿Qué hago si mi celular está en la lista?

¡Toma nota! Si después de leer está información encontraste que tu celular aparece en los próximos a no tener WhatsApp es importante no borrar toda la información de golpe, primero se recomienda hacer una copia de seguridad en la aplicación para que no pierdas los chats y contactos. De igual modo se espera que las restricciones se hagan de manera progresiva.

Actualmente, WhatsApp continúa en constate transformación, recientemente añadió nuevas herramientas para que los usuarios puedan tener la mejor experiencia, así como los canales, mismos que permiten una mayor cercanía con figuras públicas.