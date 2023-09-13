Aprueban que delitos sexuales contra menores de edad sean imprescriptibles

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para que los delitos sexuales que se cometan contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles.

En sesión de este martes 12 de septiembre, los legisladores avalaron el dictamen con 425 votos, para enviarlo al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo, según explicaron los legisladores, es evitar la impunidad con el transcurso del tiempo.

"Los delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad son ilícitos que atentan grave e irreparablemente contra su integridad. Se trata de conductas cuyas consecuencias son tan complejas que impiden por sí mismas el conocimiento de estadísticas fehacientes de su incidencia", añadió la Cámara en un comunicado.

¿Qué delitos sexuales serán imprescriptibles en México?

Con la reforma al Código Penal Federal, los delitos sexuales que serán imprescriptibles son los siguientes:



Pornografía.

Corrupción de menores.

Turismo sexual.

Lenocinio.

Pederastia.

📌 #Entérate | Con el objetivo que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles, se aprobó modificar diversas disposiciones al Código Penal Federal.



Aquí la información 👇🏻: https://t.co/9eS6cj5PoW — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 13, 2023

"En los casos en que una persona activa del delito fuere servidora o servidor público o ministra o ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta", explicó la Cámara de Diputados.

Violencia sexual contra menores lesiona el tejido social

Al discutir el dictamen, la legisladora Rosangela Amairany Peña Escalante, de Morena, calificó como importante modificar el Código Penal Federal y hacer imprescriptibles los delitos sexuales contra menores porque estos dañan el tejido social.

"La comisión de estos delitos representa una afectación significativa a la esfera personal y social de las víctimas que las coloca muchas veces en escenarios de depresión, distanciamiento social, incluso, con padecimientos de enfermedades de transmisión sexual. El abuso sexual infantil conlleva la afectación directa de la dignidad humana, la integridad física y mental de la víctima", añadió.

Los legisladores coincidieron que, en la mayoría de los casos, la violencia infantil no es denunciada y, en algunos otros, se investiga cuando la víctima es mayor de edad, situación que entorpece la resolución de los casos.