Encuentran en anexos a 17 personas desaparecidas en Nuevo León en lo que va de 2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, en lo que va de 2026, han localizado a 17 personas desaparecidas con reporte de búsqueda dentro de centros de rehabilitación o anexos. Esa cifra forma parte del total de mil 399 personas que la institución ha localizado tras denuncias por desaparición en la entidad este año.

Localizan a 17 personas con reporte de búsqueda en anexos de Nuevo León

El hallazgo de estas personas surgió a raíz de casos recientes, entre ellos el de un joven reportado como desaparecido en San Pedro Garza García y localizado con vida en un anexo de Guadalupe. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, desconocen las razones por las cuales estas personas terminan en dichos establecimientos y explicaron que en algunos casos podría tratarse de ingresos voluntarios.

Desconocen razones del ingreso de desaparecidos a centros de rehabilitación

Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Nuevo León, reconoció la falta de información concluyente sobre los motivos que llevan a las personas a esos lugares y reveló la cifra de 17 personas encontradas en anexos en 2026.

Ante la posibilidad de emprender acciones legales contra los centros, el fiscal indicó que cada caso debe analizarse de manera individual y evitó generalizar sobre los establecimientos.

Fiscalía buscará mayor coordinación con la Secretaría de Salud

La Fiscalía también anunció que trabaja para fortalecer el intercambio de información con la Secretaría de Salud, con el fin de agilizar la localización de personas desaparecidas. “Lo que se está buscando es crear las condiciones necesarias para que tengamos una información más rápida respecto a las personas, enlazar los dos grupos de desaparecidos con los informes de la Secretaría de Salud”, detalló Flores Saldivar.