Una mancha blanca en el mar elimina 7 km² de vegetación submarina, pero ¿dónde se ubica?

Una mancha blanca en el mar está causando graves consecuencias ecológicas y finalmente, un grupo de científicos pudo documentar —por primera vez— un fenómeno persistente que arrasó con siete km² de vegetación submarina, dejando un desastre medioambiental que se desarrolla en el Mar Menor, España, donde una capa de agua turbia y de color lechoso bloqueó el paso de la luz solar desde el año 2022, transformando un ecosistema lleno de vida en un auténtico desierto bajo el agua.

Este estudio, liderado por especialistas del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Murcia (UMU), reveló que lo que parecía una simple anomalía visual es en realidad una severa degradación que asfixia las praderas acuáticas y desencadena un efecto dominó que redujo drásticamente las especies de peces locales, pasando de 21 variedades a tan solo tres en el epicentro afectado.

¿Por qué se formó la mancha blanca en el mar?

Según los especialistas, el origen de este fenómeno conocido como "whiting", radica en un proceso agudo de alcalinización, es decir, un aumento de pH en el agua que provoca la formación y precipitación constante de microcristales de calcita, diminutas partículas minerales de carbonato de calcio (CaCO₃) que destruyen los ecosistemas acuáticos.

Secuencia de imágenes aéreas del Mar Menor captadas por satélite de marzo 2016, agosto 2018 y agosto 2023.|Proyecto Belich | Centro Oceanográfico de Murcia

Así, el agua adquiere el característico tono blanco que impide que los rayos de Sol penetren, haciendo que el agua de mar pierda su claridad en la zona afectada hasta nueve veces más de lo normal, y solo el 3.9% de la luz llegue al fondo, contrastando con el 18.3% en áreas sanas de una misma región.

¿Cómo afecta la mancha blanca al Mar Menor en España?

El Mar Menor, situado en la Región de Murcia —al sureste de España—, está viviendo el colapso de sus praderas acuáticas debido a la obscuridad persistente y el entierro constante del ecosistema bajo las partículas de calcita, las cuales provocaron la desaparición masiva de las plantas marinas.

Secuencia de la muerte del ecosistema marino debido a la mancha blanca que impide que la luz llegue al fondo del mar.|ScienceDirect

Estas praderas son vitales para el ecosistema marino, pues funcionan como zonas de cría y refugios seguros para innumerables especies que, según los autores de la investigación, el daño documentado ya abarca el 9% de toda la superficie de este mar, dejando al núcleo central completamente estéril.

¿Qué provoca la mancha blanca en el mar?

El efecto en cascada es que mueren los 4,000 peces locales, pues al perder su hábitat por culpa de la mancha blanca en el mar, la fauna marina sufrió un golpe devastador, generando los siguientes cambios a más de un año en la biodiversidad de la región:



Zonas sanas (control): Se detectaron 21 especies diferentes

Límites de la mancha: Aparecieron apenas 10 especies

Núcleo del desastre: Únicamente tres especies lograron sobrevivir

Especies muy ligadas a la vegetación, como la aguja de río o el tordo, desaparecieron casi por completo, y en su lugar, quedaron especies generalistas, como el gobio negro, que logran adaptarse a entornos degradados.