El Niño no solo trae sequías, también pone en riesgo trabajo y sueldos en América Latina y el Caribe

"El Niño", un fenómeno climático que está causando varios problemas en 2026, ya no solo afectará al medio ambiente, también pone en riesgo los empleos e ingresos de miles de trabajadores de México y América Latina; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cambios extremos en la temperatura global impactarán en la actividad productiva.

El informe, difundido el pasado 03 de agosto, recalcaba que las alteraciones meteorológicas previstas para la temporada 2026-2027 desencadenarán in fuerte impacto económico; asimismo, Fabio Bertranou, Director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, reveló que la crisis climática dañará la seguridad alimentaria, reducirá los medios de vida y expondrá a los grupos más vulnerables a condiciones de trabajo críticas.

¿Cómo impactará El Niño al clima en México?

México enfrentará una escasez de lluvias en la región sur y sureste, además de mayor actividad ciclónica en el Pacífico, con condiciones climáticas que castigarán duramente a los trabajadores informales costeros y a quienes dependen de las cosechas. Asimismo, el calor extremo amenazará la salud de los campos agrícolas.

𝗘𝗹 𝗡𝗶ñ𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗿í𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗔𝗺é𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮 𝘆 𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗯𝗲.



Una nueva nota de políticas de la OIT analiza sus riesgos y las medidas que pueden reducir sus impactos. 🔗 https://t.co/0lspkR2bcP#ElNiño pic.twitter.com/NCbQktB6d2 — OIT Américas (@OITAmericas) August 4, 2026

¿Cuáles son los empleos en riesgo por El Niño?

La OIT identifica actividades específicas que sufrirán pérdidas de empleos e ingresos en toda la región latinoamericana:



Agricultura y pesca; las sequías prolongadas, el déficit hídrico y el calentamiento del mar destruirán los ingresos rurales

Turismo costero; los huracanes y lluvias extremas afectarán la afluencia en destinos turísticos

Industria maquiladora y construcción; los cortes de energía y la destrucción de infraestructura frenarán la producción y las obras

Asimismo, las altas temperaturas ponen en riesgo a los trabajadores al aire libre, además de que en países sudamericanos con alta dependencia hidroeléctrica, eliminará la ventilación artificial en fábricas y minas, elevando de forma alarmante el estrés térmico en espacios cerrados.

El cambio climático plantea peligros crecientes para los trabajadores de todo el mundo, pero el estrés térmico afecta a los trabajadores agrícolas de los invernaderos en Jalisco, México.|International Labour Organization (ILO) | Rafael Duarte

¿Cómo prevenir los efectos de "El Niño" en el trabajo?

Debido a que la magnitud de este trabajo es inevitable, los especialistas exigieron fortalecer la protección social adaptativa y ampliar de manera urgente las inspecciones laborales, pues la respuesta requiere mucha preparación frente a los fenómenos meteorológicos extremos, un mejor diálogo social y servicios públicos que resguarden a las familias antes de que pierdan su sustento a causa del clima.