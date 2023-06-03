¿Es bueno bañarse todos los días? Esto dice un estudio de Harvard

Bañarse todos los días es una de las medidas de higiene más utilizadas por las personas, sin embargo algunos expertos no lo recomiendan ya que puede causar algunos daños en la salud. Esto es lo que dice la Universidad de Harvard sobre ducharse a diario.

La mayoría de las personas consideran que bañarse todos los días es saludable, además de ayudar a eliminar el mal olor, refrescarse después de hacer ejercicio o ayudar a despertarse en las mañanas.

¿Qué tan bueno es bañarse todos los días?

El estudio nombrado “Ducharse diario ¿es necesario?” indica que no es bueno hacerlo todos los días porque eso daña la piel, la cual tiene una capa de aceite y un equilibrio de bacterias “buenas”, lavarla frecuentemente las elimina, sobre todo si se hace con agua caliente.

Eliminar esa capa de aceite de la piel puede provocar sequedad, irritaciones y picazón. Además, la piel seca y agrietada permite que las bacterias entren a las demás capas produciendo infecciones y reacciones alérgicas.

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Limpiar las bacterias “buenas” de la piel altera el equilibrio de los microorganismos, fomentando la aparición de organismos más fuertes y menos amigables que son más resistentes a los antibióticos.

¿Cada cuánto hay que bañarse?

La Universidad de Harvard aclara que no existe una frecuencia ideal para bañarse, lo ideal es hacerlo varias veces a la semana con duchas cortas que duren tres o cuatro minutos, enfocándose en las axilas y la ingle.

El Departamento de Salud Pública de la facultad de Medicina de la UNAM sugiere tomar en cuenta tres factores como el clima, la condición biológica y la actividad física que realice cada persona para establecer el cada cuanto tiempo bañarse.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que lo más recomendable sería bañarse cada tercer día, pero mantener una buena higiene en las partes íntimas, como las axilas, las ingles y los pies, en las que hay mayor sudoración y pueden provocar malos olores.

