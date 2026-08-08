MySpace quiere tronar a TikTok, Instagram y Facebook; este es el regreso SIN ALGORITMOS de la red social del 2000

Si viviste la "época dorada" del Internet a principios de los 2000, ¡prepárate! Porque un auténtico golpe de nostalgia llega a las redes sociales a través de MySpace, donde los propietarios de la plataforma, Tim y Chris Vanderhook, anunciaron el desarrollo de una nueva versión de este emblemático sitio web para que pueda competir en el mercado digital actual, dominado por gigantes como Meta y TikTok.

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada, la noticia ya causó gran impacto en la industria porque planean usar una estrategia única que revolucione la manera en la que interactuamos hoy día, apostando por un modelo que priorice las relaciones humanas por encima de los populares algoritmos adictivos, recuperando lo que la adolescencia de aquel entonces tenía, el poder de elección.

¿Qué ofrecerá el nuevo MySpace?

A diferencia de las plataformas actuales que te bombardean con videos infinitos, el nuevo proyecto dejará en segundo plano los sistemas de recomendación constante, por lo que el objetivo será ofrecer una navegación natural y auténtica alejada de todo lo que conocemos en la actualidad, destacando por:



Reducir el uso de algoritmos predictivos que solo buscan retenerte en pantalla

Enfocarse en la interacción real y directa entre los usuarios

Construir una identidad propia, diferente al estrés de las redes tradicionales

Para recuperar tu cuenta de MySpace debes ingresar la página de recuperación de contraseña, escribir tu número electrónico o nombre de usuario asociado; seguir las instrucciones y listo.|Adriana Juárez | Azteca Noticias

¿Cómo funcionaba MySpace?

En una "época de oro" donde el objetivo era ser parte del "top friends", la red social del 2003 se convirtió rápidamente en un fenómeno global ente 2005 y 2008 que reinó el Internet gracias a su libertad creativa, donde los usuarios podían cambiar los colores de su perfil, agregar fondos visuales, programar un reproductor de música y elegir sus aclamados cinco mejores amigos; esto para hacerle competencia a la extinta Hi5.

Además, sirvió como el trampolín perfecto para catapultar a la fama a artistas como Arctic Monkeys o Panic At The Disco.

¿Porque MySpace fracaso?

El declive de MySpace se debió tras su venta a News Corporation, quienes introdujeron una cantidad masiva de publicidad que ensució el diseño y arruinó la experiencia del usuario, además de la llegada de Facebook en 2006 que sedujo a millones con un muro limpio y organizado; finalmente, la lenta adaptación de los smartphones selló su destino frente a los competidores que innovaban sus equipos a un ritmo acelerado.