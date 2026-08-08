Así “cazará" la NASA al eclipse solar del 12 de agosto en una misión desde las alturas

La NASA desplegará un operativo científico de gran escala para investigar el próximo eclipse solar total del miércoles 12 de agosto que atravesará Groenlandia, Islandia y España, utilizando aviones de reacción de gran altitud y globos estratosféricos para capturar imágenes y datos inéditos sobre la dinámica del Sol y su impacto en nuestra atmósfera.

De acuerdo con su comunicado, el despliegue tiene como objetivo aprovechar los escasos minutos en los que la Luna bloquea por completo la luz solar, esto mientras se oscurece el cielo diurno, en un evento donde los científicos tendrán la oportunidad única de analizar la atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona, esto con el fin de comprender sus extremas temperaturas y estudiar cómo estos fenómenos espaciales afectan directamente la tecnología satelital y la vida cotidiana en la Tierra.

¿Cómo llevará a cabo la NASA el estudio sobre el eclipse solar?

Con el fin de lograr las mejores imágenes, la NASA utilizará su avión de investigación "WB-57", una aeronave que volará a más de 15 mil metros de altura, superando cualquier capa de nubes que pudiera bloquear la vista, donde las principales ventajas de esta estrategia serán:



Alta resolución en un sistema de cámaras especializadas que capturará hasta 20 imágenes por segundo

Visión infrarroja en una enorme altitud que permite observar longitudes de onda que la atmósfera baja normalmente absorbe

Análisis profundo a través de los investigadores que buscan entender la formación de material solar suspendido y cómo el viento solar fluye

Uno de los aviones de gran altitud WB-57 de la NASA transportará un conjunto de cámaras hasta los 50 mil pies de altura para capturar imágenes de la corona solar durante el eclipse solar total del 12 de agosto.|NASA

¿Cuáles son los retos de estudiar el eclipse solar?

Según la NASA, observar un fenómeno de este tipo desde la Tierra firme implica un límite de tiempo muy estricto, calculado en poco más de dos minutos; sin embargo, al volar a 740 kilómetros por hora siguiendo la trayectoria exacta de la sombra lunar, el avión WB-57 prolongará el tiempo de observación; y, gracias a esta velocidad, los expertos contarán con casi tres minutos de visibilidad total para recopilar información crucial.

La sombra de la Luna sobre la Tierra será captada por cámaras a bordo de globos lanzados desde España que capturarán imágenes similares a esta durante el eclipse solar total del 12 de agosto.|NASA

¿Cómo funcionarán los globos para estudiar al eclipse solar?

Durante el oscurecimiento repentino, se altera la atmósfera terrestre de maneras que la ciencia aún intenta comprender, por ello y para estudiar el fenómeno, equipos universitarios lanzarán cerca de 80 globos científicos desde Islandia, cuyas misiones se centrarán en:



Registrar el comportamiento de la capa límite terrestre (la porción de atmósfera en contacto con el suelo)

Analizar si la falta de luz provoca un colapso temporal en su grosor

Comparar estos datos con fenómenos previos, tomando en cuenta las peculiares condiciones de luz del verano islandés

Estas imágenes de la corona y las protuberancias solares revelaron el comportamiento del Sol durante este fenómeno.|NASA

¿Qué se investigará del eclipse solar desde su epicentro en España?

El España, los estudios de la NASA se enfocarán en otra capa de complejidad, donde diferentes equipos lanzarán globos equipados con cámaras de 360º para grabar la sombra proyectada sobre la Tierra y sensores para medir los niveles de ozono, además de cómo es que necesita de la luz solar para formarse. Cabe destacar que misiones previas detectaron su disminución durante la totalidad del fenómeno —lo que debilita el filtro natural que protege al planeta—, ahora los expertos buscan confirmar si el patrón se repite bajo diferentes condiciones estacionales.