¿Qué hacer si mi celular no lee el código QR de WhatsApp?

En ocasiones, la aplicación de WhatsApp puede prersentar problemas o errores a la hora de iniciar sesión sobre todo cuando se intenta abrir la versión Web. Comunmente sucede cuando enfrentas problemas con el código QR de tu WhatsApp.

En Fuerza Informativa Azteca te decimos qué hacer y algunos consejos podrían ayudarte cuando tengas problemas con el código QR de tu WhatsApp a la hora de iniciar sesión en tu computadora, y no necistas ser un experto en tecnología.

Cuando te dispongas a realizar tus tareas o tu trabajo y enfrentes problemas para abrir la versión de WhatsApp Web en tu computadora personal, puedes seguir las siguientes recomendaciones para arreglar la conexión con la aplicación de mensajería intantánea. Esta solución puede resultar ser más sencilla de lo que parece.

Para que el código QR pueda validar y darte acceso a la aplicación de WhatsApp en tu PC o computadora de escritorio, debes seguir una serie de recomendaciones para que tu aplicación funcione de manera adecuada.

Todos los godínez batallando porque no jala WhatsApp Web. 🥲 pic.twitter.com/TzgWGJG20y — CORDOVA (@AnalyCordova) April 24, 2023

¿Qué hacer si hay problemas de conexión con WhatsApp Web?

Primero debes de estar segudo acerca de que tu "app" de WhatsApp se encuentre actualizada, que cuentes con la versión más actual de la misma, porque de lo contrario, no podrás contar con el código QR para validarte en otros dispositivos.

En caso de que no puedas actualizar tu aplicación de mesnajería instantánea, debes ingresar a tu tienda de aplicaciones. Lo anterior te facilitará que obtengas un código QR válido para utilizar tu WhatsApp desde tus otros dispositivos.

Si ya tienes la última versión de WhatsApp y aún no puedes escanear un código QR válido, asegúrate de que tu cámara esté enfocando correctamente al mismo o hasta podrías reiniciar su dispositivo, apaga y enciende de nuevo tu "cel".

Te recordamos que la cámara de tu dispositivo también puede ser un factor determinante para que no puedas conectar tu "Whats" en alguna computadora. La cámara de tu celular debe contar con la suficiengte luz además de que debe estar bien enfocada al código QR, porque en caso de que no se encuentre bien enfocada, no podrás hacer que esta detecte el código y valide el acceso a tu WhatsApp.

Es muy importantes que la cámara de tu celular se ecuentre lo suficientemente limpia porque de lo contrario tampoco podrás lograr la lectura correcta del QR.

Finalmente, y como última alternativa es que podrías utilizar el método de ingreso manual del código QR, este apartado se encuentra por debajo del botón de escanear el código QR, cuando te encuentren en la pantalla de inicio de sesión del WhatsApp.

What's app Web error it's not detecting QR can you please check this out? #Whatsapperrors @WhatsApp pic.twitter.com/R9aceqHO3t — Anush (@Anush_Talks) April 21, 2023

¿Cómo abrir WhatsApp Web en el celular?

Para abrir el WhatsApp Web desde tu celular, se debe seguir el mismo preceso que se realiza con un ordenador, por lo que solo tardaríamos unos cuantos segundos en realizar el proceso de conexión.

1.- Debes abrir el WhatsApp Web en un celular secundario

2.- Debes de configurar la vista de escritorio

3.- Escanea el código BIDI desde tu teléfono original, es decir, en el que tienes instalado el WhatsApp.

Se vuoi ascoltare le mie versioni l'ho reso semplice, scansiona quel codice BIDI e lì le troverai.



Si queréis escuchar mis versiones lo he puesto facil, escanear ese código BIDI y ahí las encontraréis. pic.twitter.com/oC6Ey00e4p — Flavio D'Albertini (@FlavioDAlberti1) April 8, 2020

¿Qué es un Código BIDI y cuál es la diferencia con un Código QR?

El código BIDI es un tipo de código de barras bidimensional de algoritmo cerrado, que necesita licencia para poder ser creado. Para leer un Código BIDI es necesaria una aplicación que regularmente proporciona la empresa que explota la licencia, y que les da a sus usuarios de una manera controlada.

La diferencia fundamental es que los códigos BIDI son privados o de código cerrado, mientras que un código QR es de código abierto, por lo que regularmente todos son gratuitos y no es necesario estar dado de alta en ningún servicio de pago.